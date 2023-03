Xi Jinping @ep

El president de la Xina , Xi Jinping, ha arribat aquest dilluns a Rússia en una visita d'estat que ve precedida d'una gran expectació i en què el mandatari xinès confia posar les bases per "un nou impuls" de les relacions bilaterals, com ha deixat clar després d'aterrar a Moscou.

Xi, que fa el primer viatge a l'estranger després de començar el tercer mandat, espera que la visita sigui "fructífera". La bona relació entre les dues potències, ha afegit, no només beneficia Pequín i Moscou, contribueix "al progrés del món sencer" , informen les agències russes.

El president xinès no es va referir a les seves primeres declaracions a Ucraïna de forma directa, però va prometre que el seu govern estarà del costat rus per defensar un sistema "basat en el dret internacional" ia la Carta de l'ONU, "en un món que està lluny de ser pacífic".

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov , ha donat per fet en unes declaracions als periodistes que la guerra d'Ucraïna sortirà "inevitablement" a col·lació en les converses entre Putin i Xi, "d'una manera o altra", informa l'agència de notícies TASS.

Putin oferirà "explicacions exhaustives" sobre la invasió, iniciada fa més d'un any, que Rússia continua catalogant com a "operació militar especial". Per part seva, Xi rebrà "de primera mà" la versió del Govern rus sobre el conflicte, ha afegit Peskov.

Pequín va evitar condemnar de manera clara la invasió i va presentar el seu propi pla de pau per resoldre el conflicte, encara que Kiiv va descartar la proposta per considerar-la massa decantada cap a les tesis polítiques de Moscou.