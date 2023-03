Donald Trump @ep

L'expresident Donald Trump ha assegurat que espera ser arrestat en relació amb la investigació per pagar diners pel silenci de l'actriu de pel·lícules per a adults Stormy Daniels i va demanar als seguidors que protestin contra qualsevol moviment d'aquest tipus.

En una publicació a les xarxes socials, Trump, referint-se a si mateix, va dir que "el principal candidat republicà i expresident dels Estats Units serà arrestat dimarts" , encara que no va dir per què espera ser arrestat. El seu equip va dir després de la publicació de Trump que no havia rebut cap notificació dels fiscals.



John Miller, de CNN, va informar divendres que durant la setmana s'han dut a terme reunions entre les agències policials municipals, estatals i federals a la ciutat de Nova York sobre els preparatius de seguretat per a una possible acusació contra Trump.

En un ressò de les crides de Trump als seus seguidors després de les eleccions presidencials del 2020, va trucar a l'acció dissabte i va escriure: “Protesta, recupera la nostra nació”.

Qualsevol acusació contra l'expresident, que es postula per a la reelecció el 2024, marcaria una fita històrica i canviaria ràpidament la conversa política al voltant d'una figura que ja genera divisions. Tot i que Trump té un extens historial de litigis civils tant abans com després d'assumir el càrrec, un càrrec penal representaria una escalada dramàtica dels seus problemes legals mentre treballa per recuperar la Casa Blanca.