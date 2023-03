Vladimir Putin @ep

Destacades figures del Kremlin han carregat contra la Cort Penal Internacional (CPI) de l'Haia per emetre una ordre d'arrest contra el president Vladimir Putin per càrrecs de crims de guerra. L'expresident Dmitry Medvedev , que ara és vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia, va amenaçar dilluns els jutges del tribunal amb atacs amb míssils.

"És molt possible imaginar una aplicació quirúrgica d'un Onyx hipersònic des d'un vaixell rus al Mar del Nord contra el jutjat de l'Haia", va dir Medvedev dilluns.

"Llavors, jutges, mirin amb atenció al cel" , va advertir en una publicació a l'aplicació de missatgeria Telegram.

Medvedev va suggerir que l'atac potencial no desencadenaria una guerra perquè “la cort només és una miserable organització internacional, no la població d'un país de l'OTAN”.

Margarita Simonyan, editora en cap del mitjà de comunicació RT, finançat pel Kremlin, es va fer ressò de les afirmacions de Medvedev. "M'agradaria veure un país que arrestaria Putin sota la sentència de l'Haia. En uns vuit minuts, o el que sigui el temps de vol [del míssil] a la seva capital", va escriure Simonyan a Twitter divendres.

El Kremlin va desestimar divendres l'ordre d'arrest de la CPI com a “nul·la” perquè Rússia no és signatària de l'Estatut de Roma, el tractat de l'ONU signat per 123 països que governen el tribunal.

Tot i així, els legisladors russos es van alinear per criticar la decisió de la CPI malgrat la baixa probabilitat que Putin sigui extradit per enfrontar els càrrecs.

Moscou considera “qualsevol atac contra el president de la Federació Russa com una agressió contra el nostre país” , va dir divendres a la nit Vyacheslav Volodin, president de la cambra baixa del parlament rus, la Duma Estatal.

"La CPI està en camí a l'autodestrucció amb una decisió tan absurda", va escriure el senador Andrei Klishas, ​​un sentiment compartit pel representant permanent de Rússia a l'ONU, Vasily Nebenzya.

Mentrestant, el Comitè de Recerca de Rússia ha dit que havia obert un cas penal contra el fiscal de la CPI, Karim Khan, i tres dels seus jutges, qualificant l'emissió d'una ordre d'arrest contra Putin com a "òbviament il·legal".