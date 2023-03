Almenys quatre soldats han mort aquest diumenge després que desplomés l'helicòpter militar en què viatjaven al municipi de Quibdó, a la regió de Chocó, que es troba a l'oest de Colòmbia .



El president colombià, Gustavo Petro, ha informat a través del seu perfil de Twitter que no hi ha hagut supervivents a l'accident aeri.



"Fa pocs minuts es va precipitar un helicòpter de l'Exèrcit a Quibdó que complia tasques d'abastament. He donat l'ordre a les autoritats (de) desplaçar-se immediatament a la zona per atendre l'emergència i investigar les causes dels fets", havia indicat Petro horas abans.



Per part seva, l'Exèrcit colombià, que ha expressat el seu condol a les famílies dels morts, ha indicat que ha activat "de forma immediata" els protocols corresponents per a l'inici de les investigacions.