Xi Jinping saluda Putin a l'arrencada de la visita oficial a Rússia @ep

La Xina ha volgut mantenir una posició neutral des de l'inici de la invasió russa sobre Ucraïna . Si bé Pequín mai ha donat suport a les sancions d'Occident i l'OTAN cap a Moscou , tampoc ha mostrat un suport explícit, ni públic, cap a les ambicions de del Kremlin a Ucraïna .

Però tot va canviar aquest febrer, quan el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va advertir que la Xina està estudiant la possibilitat de començar a enviar armament letal a Rússia - que està força debilitada per no disposar d'un arsenal prou ampli per continuar i per fi, culminar, la invasió ucraïnesa-. La Xina va negar les acusacions de Washington, afirmant que menteixen i que "és Estats Units qui envia armes al camp de batalla" - al·ludint a l'enviament d'armes des dels països de l'OTAN a Ucraïna-.

Aquesta informació va generar un terratrèmol en les relacions internacionals i Pequín ha passat de ser un actor aparentment neutral a expressar obertament el seu suport a Moscou. Aquest dilluns el president de la Xina, Xi Jinping , ha aterrat a Moscou per fer una visita oficial i evidenciar la proximitat entre els dos països. Ha elegit Rússia per al seu primer viatge a l'estranger després d'iniciar el tercer mandat, i ha assegurat davant Vladimir Putin que espera que la visita que conclourà dimecres sigui "fructífera". I és que, segons han comentat, la bona relació entre les dues potències contribueix al progrés del món sencer.

El mandatari xinès confia a establir les bases per a "un nou impuls" en les relacions bilaterals, com ha deixat clar després d'aterrar a Moscou. Xi no s'ha referit a les seves primeres declaracions a Ucraïna de manera directa, però sí que ha promès que el seu Govern estarà del costat del rus per defensar un sistema "basat en el Dret Internacional" ia la Carta de l'ONU , "en un món que està lluny de ser pacífic".

ORDRE D'ARREST INTERNACIONAL CONTRA PUTIN



La visita oficial arriba després que Vladimir Putin hagi rebut una ordre d'arrest per part de la Cort Penal Internacional (CPI) de l'Haia, acusant-lo de promoure la deportació il·legal de nens ucraïnesos cap a Rússia. El Govern de la Xina ha criticat aquesta decisió judicical, demanant a la CPI que tingui una postura "objectiva i imparcial", evitant "la politització i els dobles rasers", ha dit el portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Wang Wenbin, aquest dilluns. També ha fet una crida a "respectar la immunitat dels caps d'Estat", segons la cadena BBC.

Un pas més enllà ha anat l'expresident Dmitry Medvedev, que ara és vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia, amenaçant els jutges del tribunal de l'Haia amb atacs amb míssils. "És molt possible imaginar una aplicació quirúrgica d'un Onyx hipersònic des d'un vaixell rus al Mar del Nord contra el jutjat de l'Haia", ha afirmat.

"Llavors, jutges, mirin amb atenció al cel", ha advertit en una publicació a l'aplicació de missatgeria de Telegram. A més, ha assegurat que bombardejar el tribunal situat als Països Baixos no desencadenaria una guerra perquè "la cort només és una miserable organització internacional, no la població d'un país de l'OTAN".