El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg @ep

Espanya torna a estar al vagó de cua de l' OTAN quant a despesa militar i el 2022 es va situar com a penúltim dels 30 aliats en inversió en Defensa, en destinar l'1,09% del PIB, segons les estimacions de l'informe anual de l'OTAN.

Només Luxemburg dedica menys fons que Espanya a Defensa, el 0,62% de la seva riquesa, mentre que just per davant se situen Bèlgica, 1,18%, i Eslovènia, 1,26%. En tot cas, l'informe assenyala la tendència a l'alça en la inversió militar que augmenta un 2,2% al si de l'OTAN i el 2022 fa el vuitè any consecutiu d'increment.

L'estudi mostra que l'any passat només set aliats van complir l'objectiu de gastar el 2% del PIB a Defensa, tal com es van comprometre a la cimera de Gal·les el 2014, quan només arribaven a aquest llindar tres aliats. Es tracta de Grècia, els Estats Units, Lituània, Polònia, el Regne Unit, Estònia i Letònia, amb el país del sud d'Europa com a membre de l'OTAN que més percentatge de la seva riquesa va reservar per a Defensa el 2022, el 3,54%.

El document d'aquest any ve marcat per les conseqüències de la guerra russa a Ucraïna , context en què molts aliats, cas d'Alemanya, han anunciat un gir a la seva política de Defensa amb importants augments de la despesa. "Ara es tracta que aquestes promeses es converteixin en diners reals, contractes i equips concrets. Perquè la despesa en Defensa és la base de tot el que fem", ha valorat el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a la presentació del document.

"FER MÉS I MÉS RÀPID"



Tot i assenyalar que els aliats caminen "en la direcció correcta", ha insistit que el ritme de creixement de la despesa "no és tan ràpid com exigeix el perillós món en què vivim". "Encara que celebro tots els progressos que s'han fet, és obvi que hem de fer més i més ràpid", ha alertat.

En tot cas, l'Aliança Atlàntica aspira a renovar a la cimera d'aquest any a Lituània el compromís en despesa militar i pretén que el 2% passi a ser un terra de despesa i no pas un sostre. "En aquest món nou i més disputat, no podem donar per fet la nostra seguretat. És la nostra seguretat la que sustenta la nostra prosperitat i la nostra manera de vida", ha assenyalat el cap polític de l'OTAN, justificant que el 2% passi a ser un llindar mínim.

Pel que fa al compromís per invertir almenys el 20% en noves capacitats, 24 països de l'OTAN, entre els quals Espanya, que arriba al 26%, compleixen aquesta meta i sobrepassen el llistó. El 2014 només set aliats arribaven a aquest objectiu.

EL 74% DELS ESPANYOLS SUPORTEN LA INVERSIÓ EN DEFENSA



La despesa en Defensa té l'aprovació dels ciutadans dels països aliats, segons l'estudi de la mateixa OTAN, que apunta que el 74% està a favor d'augmentar o almenys mantenir les partides de Defensa, amb un 12% que demanen que el seu país retalli la despesa.

En el cas d?Espanya, un 73% està d?acord amb la inversió militar, mentre que un 18% es declara contrari. Els aliats que registren més rebuig a la inversió de Defensa són Montenegro, 46%, mentre que a Itàlia, Eslovàquia i Eslovènia al voltant del 25% dels enquestats demanen destinar menys fons a qüestions militars.