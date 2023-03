Una roda de premsa de les autoritats. Foto: Europa Press

Tanzània ha confirmat el primer brot del virus de Marburg, similar a l'ebola als llogarets de Maruku i Kanyangereko, a la regió de Kagera, segons ha informat el Govern del país.

La ministra de Salut del país, Ummy Mwalimu, va assegurar dimarts 21 de març passat que, des que la malaltia va ser notificada (dijous 16 passat), ja han mort 5 dels 8 casos confirmats.

Mentrestant, les autoritats estan rastrejant 161 individus a la regió, i han afirmat que la situació ha estat controlada, segons ha publicat el diari Daily News Tanzània . "No hi ha cap motiu per alarmar-se. Col·laborarem amb els nostres veïns per assegurar-nos que aquells que contreguin la malaltia siguin tractats a temps", va assegurar Mwalimu.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha desplegat un equip d'emergències a la regió per fer investigacions epidemiològiques i oferir ajuda a les autoritats locals, ha comunicat l'organització.

"Els esforços de les autoritats sanitàries de Tanzània per establir una causa a la malaltia és un indicador clar de la seva determinació per respondre de manera efectiva al brot", ha dit la directora regional per a l'Àfrica de l'OMS, Matshidiso Moeti.

El mes de febrer passat el Govern de Guinea Equatorial va declarar l'alerta sanitària després de confirmar un brot de virus de Marburg.

A l'Àfrica, s'han registrat brots anteriors i casos esporàdics a Angola, la República Democràtica del Congo (RDC), Kenya, Sud-àfrica i Uganda. Guinea va confirmar un cas a l'agost del 2021 a Gueckedou, mentre que Ghana va fer el mateix amb dos casos el juliol del 2022.