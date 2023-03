Se celebrarà aquest



La Guerra d'Ucraïna , el repte del canvi climàtic, la transició energètica, les turbulències bancàries causades per la fallida del Silicon Valley Bank (SVB) als Estats Units i la venda de Credit Suisse marcaran el debat a la reunió dels caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea (UE) que se celebren aquest dijous 23 i divendres 24 a Brussel·les, i que els líders aprofitaran per abordar la necessitat de finalitzar la Unió Bancària i la unió de mercats de capitals.

Encara que fins ara les autoritats bancàries de la UE han insistit que no hi ha risc de contagi per a les entitats bancàries europees, atesa la seva resiliència i les estrictes mesures de supervisió a què estan subjectes, i malgrat que el punt no figura formalment a l'agenda diverses fonts comunitàries han donat per fet que l'assumpte marcarà la discussió.

Aquesta serà la primera ocasió que els líders tindran per discutir de cara a cara la situació generada després del rescat de l'SVB per part de les autoritats nord-americanes, i comptaran amb la presència de la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, i el president de l'Eurogrup , Paschal Donohoe, durant el segon dia de reunions, quan tindrà lloc la cimera de l'euro.

Per a molts Estats membre, com és el cas d'Espanya, aquestes turbulències bancàries suposen un "senyal" per culminar "com més aviat millor la unió bancària", a la qual esperen que aquesta cimera aconsegueixi donar un impuls aprofitant l'oportunitat que brinda el context actual.

Amb el debat sobre l'actualitat econòmica com a teló de fons, els líders abordaran també altres assumptes econòmics, com la revisió de les regles fiscals, sobre les quals demanaran a la Comissió acabar el procés legislatiu aquest any, com ja van fer els ministres d'economia a la darrera reunió.

També abordaran el nou paquet per impulsar la competitivitat industrial de la UE que va presentar Brussel·les la setmana passada, que inclou la reforma del mercat elèctric, la llei per a una indústria de zero emissions netes i la llei sobre matèries primeres crítiques, totes amb l'objectiu de reduir la dependència de la UE en tercers, alhora que impulsa la seva pròpia indústria 'neta' i accelera els permisos de renovables.

En aquest sentit, el paper de l'energia nuclear en el futur de la UE, que després de la proposta de reforma del mercat elèctric i la directiva sobre renovables de la Comissió enfronta dos blocs de països entre els seus defensors, encapçalats per França, i els qui prefereixen apostar per les renovables, com és el cas d'Espanya i d'Alemanya.

Fonts diplomàtiques han apuntat que la cimera pot ser una "bona oportunitat" perquè els líders "madurin" el debat sobre la prohibició de venda dels cotxes amb motors de combustió per al 2035, que Berlín manté bloquejat després de mostrar reserves d'última hora i que , encara que no forma part de l'agenda, no es descarta que es pugui tractar en trobades informals