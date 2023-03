TikTok - EP

El Govern de la Xina ha expressat la seva preocupació sobre la possibilitat que els Estats Units obliguin la companyia xinesa ByteDance a desprendre's de la popular aplicació TikTok i ha advertit que "s'oposarà fermament" en aquest cas.

"Forçar la venda de TikTok malmetrà greument la confiança dels inversors de tot el món, inclosa la Xina, sobre invertir als Estats Units" , ha assenyalat en roda de premsa la portaveu del Ministeri de Comerç de la Xina, Shu Jueting.

En aquest sentit, la representant del Ministeri xinès ha recordat que la venda o desinversió de TikTok implicaria l'exportació de tecnologia i els procediments de llicència administrativa s'han de fer d'acord amb les lleis i les regulacions xineses.

"Si la notícia és certa, la Xina s'oposarà fermament" , ha afirmat, assenyalant que "el Govern xinès prendrà una decisió d'acord amb la llei.

Està previst que aquest dijous comparegui davant el Comitè de Comerç i Energia de la Cambra de Representants dels Estats Units el conseller delegat de TikTok, Shou Chew, per abordar diferents qüestions, incloses les acusacions que l'app xinesa es podria fer servir per espiar els usuaris nord-americans o per impulsar la propaganda del Partit Comunista Xinès.

El mes de febrer passat, l'Administració dels Estats Units va ordenar eliminar TikTok de tots els dispositius oficials, cosa que va portar el Ministeri d'Exteriors xinès a assenyalar que els Estats Units abusen del "concepte de seguretat nacional" i dels seus propis poders per penalitzar companyies estrangeres.