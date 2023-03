El ministre de Relacions Exteriors d'Estònia, Urmas Reinsalu, parla a la inauguració del Fòrum de Política Exterior de Berlín, organitzat per la Fundació Koerber. Foto: Fabià Sommer/dp

El ministre d'Exteriors d' Estònia, Urmas Reinsalu, va relatar aquest dijous que va fugir del vehicle blindat on circulava pel centre de Kíev durant una visita oficial dimarts, en esclatar en flames. "En uns segons el cotxe s'hauria convertit en una cambra de gas", va explicar.

Reinsalu ha dit que viatjava al seient del darrere del vehicle amb l'ambaixador estoni a Kíev, Kaimo Kuus, quan de sobte van sentir una mala olor. "De sobte les flames van sortir disparades al darrere", va recordar el ministre d'Exteriors durant una conferència de premsa a Tallinn.

El cap de la diplomàcia estònia va explicar que les portes davanteres i el maleter es van embussar, però, finalment, des de fora el personal va obrir les del darrere. "El cotxe s'hauria convertit en una cambra de gas en pocs segons" , ha dit Reinsalu, segons recull 'Postimees'.

Reinsalu va precisar que ningú no va resultar ferit i no va voler especular sobre les possibles causes de l'incendi, després d'assenyalar que haurà d'esperar fins que les autoritats estonies analitzin el vehicle.