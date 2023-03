El ministre d'Exteriors de Veneçuela, Yván Gil / @EP

Les autoritats veneçolanes han detingut 19 alts funcionaris, jutges i alcaldes en el marc d'una operació anticorrupció. Rodríguez ha demanat "càstigs exemplars" contra els funcionaris corruptes i augmentar unes penes que considera "massa lleus", segons ha publicat el diari veneçolà 'La Verdad'.

A més, el president de l'Assemblea Nacional ha assegurat que la investigació "a penes ha començat" i es faran més detencions. "Si després resulta que algun alcalde de l'oposició està sotmés a les accions lesives dels diners públics, que va rebre comissió per concessions de terrenys i per variables urbanes, després no estaran dient 'llibertat per al pres polític tal', perquè és tan lladre com l'alcalde que vam ficar pres", ha declarat Rodríguez.

També ha exigit detenir els "sectors d'ultradreta" que suposadament hagin malversat fons i sol·licitat bloquejos i sancions contra el país, que ha considerat com la causa principal de les dificultats del país. Durant l'assemblea s'ha aprovat retirar la immunitat del diputat Hugbel Roa, un dels detinguts a l'operació i acusat de malversar 3.000 milions de dòlars (uns 2.800 milions d'euros) a l'empresa estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA).

PAPER DELS ESTATS UNITS

El portaveu del Consell de Seguretat Nacional dels Estats Units, John Kirby, ha demanat a Veneçuela que investigui de manera tan "sensata, transparent i creïble" com sigui possible en una roda de premsa.

A més, ha mostrat el suport dels Estats Units a qualsevol acció que intenti combatre la corrupció, incloses les dutes a terme pel Govern de Veneçuela. "Vigilarem la situació a mesura que es desenvolupi", ha afegit Kirby.

També ha afirmat que la transparència i la independència són dues característiques que el Govern dels Estats Units espera de qualsevol investigació.

En referència a Chevron, empresa petroliera nord-americana amb permís per produir a Veneçuela, Kirby ha assenyalat que "van alleujar" les sancions temporalment per "restaurar la democràcia" i per "alleujar el patiment del poble veneçolà", i ha assegurat que PDVSA no es veurà beneficiada per això.