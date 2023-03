El ministre alemany de Transports, impulsor del canvi, ha destacat que "els vehicles amb motor de combustió interna podran continuar matriculant-se després del 2035 si reposen exclusivament amb combustibles neutres en emissions de CO₂". | @EP

El vicepresident de la Comissió Europea per al Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans , ha anunciat aquest dissabte un acord amb Alemanya per a l'aixecament del seu veto a la prohibició de motors de combustió el 2035.

"Hem arribat a un acord amb Alemanya sobre l'ús futur de combustibles sintètics als automòbils", ha anunciat Timmermans al seu compte de Twitter.

Brussel·les havia plantejat un possible encaix dels combustibles sintètics en el marc de les negociacions per a la prohibició de la venda dels vehicles de combustió a la Unió Europea (UE) a partir del 2035, una mesura que havia quedat paralitzada pel fet que el Govern alemany vol incloure aquest tipus de carburants a l'acord.

ESTANCAT DES DE PRINCIPIS DE MARÇ

L'últim pas per a l'adopció definitiva de la prohibició de comercialitzar vehicles de combustió --inclosos els de benzina, dièsel i híbrids-- a partir del 2035 va quedar ajornat el 3 de març passat pels dubtes d'últim moment expressats per Alemanya i Itàlia.

Aquesta nova norma forma part del paquet climàtic que la UE vol impulsar aquesta legislatura per reduir almenys en un 55% les emissions contaminants del bloc a l'horitzó del 2030 i respecte a les del 1990.

La mesura ja es va aprovar al ple del Parlament Europeu del 14 de febrer passat, però va ser en les negociacions en l'àmbit d'ambaixadors on Alemanya va mostrar les seves reticències sobre un acord entre institucions que ja es va acordar la tardor passada.

"Ara treballarem perquè s'adoptin els estàndards de CO₂ per a automòbils com més aviat millor", ha afegit Timmermans, abans d'avisar que el marc legal per a l'encaix dels combustibles sintètics només es desenvoluparà quan l'acord de base sigui desbloquejat i adoptat pels 27.

Per la seva banda, el ministre alemany de Transports, Volker Wissing , impulsor del canvi, ha manifestat per part seva al seu compte de Twitter que "els vehicles amb motor de combustió interna podran seguir matriculant-se després del 2035 si es proveeixen exclusivament amb combustibles neutres en emissions de CO₂". "Europa continua sent tecnològicament neutral", ha afegit el ministre liberaldemòcrata.

Un cop resolta la disputa amb Alemanya, la minoria de bloqueig es dilueix al Consell que va formar amb Itàlia per frenar la mesura i només queda que l'assumpte torni a l'agenda d'un proper Consell de Ministres europeu per sotmetre l'adopció definitiva a la votació dels 27.