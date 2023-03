El president rus s'ha defensat en referència a l'anunci del viceministre de Defensa britànic sobre "el subministrament de munició d'urani empobrit a Ucraïna, la qual cosa està vinculat d'una manera o d'altra amb la tecnologia nuclear". | @EP

El president rus, Vladímir Putin, ha anunciat aquest dissabte un acord per al desplegament d'armes nuclears tàctiques russes, és a dir, de curt abast, en territori de Bielorússia en resposta a l'anunci britànic del subministrament de munició d'urani empobrit a Ucraïna.

"Hem acordat amb (el president bielorús, Alexander) Lukashenko el desplegament d'armes nuclears tàctiques a Bielorússia sense violar el règim de no proliferació", ha explicat Putin en una entrevista a la televisió Rossiya 24.

"Pel que fa a les nostres negociacions amb Alexander Grigoryevich Lukashenko, el motiu són l'anunci del viceministre de Defensa britànic sobre el subministrament de munició d'urani empobrit a Ucraïna, la qual cosa està vinculat d'una manera o d'altra amb la tecnologia nuclear", ha afegit.

"Fins i tot a part d'aquesta declaració, Alexander Grigoryevich Lukashenko, havia plantejat fa temps el desplegament d'armes nuclears tàctiques russes en territori de Bielorússia", ha afegit.

Putin ha explicat que la construcció de les instal·lacions per a l'emmagatzematge d'armes nuclears tàctiques a Bielorússia estarà acabada l'1 de juliol. Aquestes armes seguiran sota control rus.

A més, ha destacat que aquest enviament d'armes nuclears no viola els acords de no proliferació perquè els Estats Units té armes nuclears en altres països des de fa anys.

Bielorússia compta ja des de fa mesos amb míssils tàctics Iskander russos amb capacitat de portar ogives nuclears i Rússia ha desplegat fins a deu avions de combat amb capacitat nuclear en territori bielorús.

D'altra banda, Putin ha atribuït l'atac contra el gasoducte Nord Stream als serveis secrets nord-americans. "Crec que serà difícil saber la veritat. Pot ser que abans o després s'aclareixi el que es va fer i com, encara que un periodista nord-americà conegut ha esmentat ja als autors de l'atemptat terrorista i estic d'acord amb les seves conclusions", ha apuntat.

El mandatari rus també s'ha referit als Estats Units per argumentar que els seus socis saben que no és fiable i que s'ha "disparat un tir en el peu" restringint l'ús del dòlar.

"Nosaltres utilitzaríem el dòlar, però no ens deixen. Com podem pagar llavors? (...). El yuan és una de les monedes acceptables per als nostres socis comercials. Ampliarem gradualment l'ús d'aquestes monedes que són fiables", ha assenyalat.

En referència a les protestes a França, Putin ha argumentat que també a Rússia hi ha una reforma de les pensions en marxa, però amb un caire diferent perquè a Rússia "es respecten els règims preferencials i el període de transició". A Rússia hi ha una diferència de cinc anys entre l'edat de jubilació entre homes i dones (61,5 i 56,5 anys, respectivament).

"Crec que el més important és que hem mantingut tot el règim de jubilació anticipada, però a França, fins on jo sé, no ho han fet. Tots aquests règims de jubilació anticipada han estat eliminats. Els ciutadans ho perceben com un excés massa dur i injust", ha opinat.