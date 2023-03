Volodimir Zelenski @ep

El Ministeri de Reintegració d'Ucraïna ha notificat a 19.541 nens ucraïnesos deportats il·legalment per Rússia, mentre que 4.390 més es troben als territoris ocupats.

"Les dades recopilades seran utilitzades per investigadors ucraïnesos i internacionals per enjudiciar els responsables de la deportació il·legal de nens ucraïnesos" , ha declarat el Ministeri en un comunicat al seu compte de Telegram.

La setmana passada Ucraïna va assegurar que Rússia havia bloquejat "reiteradament" el retorn de menors ucraïnesos després d'haver estat deportats a territori rus, encara que també va admetre haver rebut "senyals" que els russos podrien començar a tornar els nens de forma sistemàtica, segons ha informat l'agència Ukrinform.

Rússia, per part seva, ha assegurat que 56 nens ucraïnesos, interns en centres per a menors a Crimea i Krasnodar, estaven a punt per tornar al costat de les seves famílies a Ucraïna.

Aquestes dades han sortit uns dies després que el Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciés una ordre d'arrest contra el president rus, Vladimir Putin, i la comissària presidencial dels drets de la Infància de la Federació de Rússia, Maria Alekseievna Lvova-Belovapor , per un presumpte crim de guerra relacionat precisament amb la deportació forçada de menors ucraïnesos.

LA VICEPRIMERA MINISTRA AFIRMA QUE SABEN QUI ESTÀ ADOPTANT NENS UCRAÏNOSOS A RÚSSIA



La viceprimera ministra d'Ucraïna, Irina Vereshchuk, ha afirmat que les identitats de les persones que han "adoptat" nens ucraïnesos deportats a Rússia "no és cap secret ni per a les Forces de Seguretat ucraïneses ni internacionals".

A través d'un missatge al seu canal de Telegram, escrit en rus "perquè tots els russos el puguin llegir", Vereshchuk ha acusat ciutadans russos de "var-se públicament d'haver adoptat nens robats a Ucraïna".

"Una vegada més els recordo a tots els anomenats 'pares adoptius' i 'tutors' russos que tard o d'hora hauran de respondre" , ha escrit. "Recomano encaridament als ciutadans russos que no adoptin orfes ucraïnesos que van ser trets il·legalment dels territoris temporalment ocupats d'Ucraïna".

La viceprimera ministra ha arribat fins i tot a publicar diversos noms de "ciutadans russos que per alguna raó van decidir que se'ls permetia adoptar orfes robats d'Ucraïna", cosa que assegura han fet diverses desenes de parelles.