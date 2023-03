El Papa en arribar a l'audiència general d'aquest dimecres - Evandro Inetti/Zuma Press Wire/D / Dpa

El Papa ha ingressat aquest dimecres 29 de març a l'hospital Policlínic Gemelli de Roma per sotmetre's a alguns controls mèdics que ja estaven programats amb antelació, segons ha informat l'Oficina de Premsa del Vaticà.

Aquest matí Francisco ha presidit l'habitual audiència dels dimecres a la plaça de Sant Pere.

El Papa va ser operat en aquest mateix centre d'una estenosi diverticular al colom el juliol del 2021, una intervenció quirúrgica que també estava programada amb anterioritat.

El juliol de l'any passat, el Papa es va veure obligat a ajornar el seu viatge a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud per prescripció mèdica davant el problema de lligaments i de desgast del cartílag que arrossega al genoll dret i que l'obliga a fer servir cadira de rodes o bastó per als seus desplaçaments al Vaticà.

El Vaticà va assenyalar llavors que l'ajornament del viatge -que finalment va fer al gener- es va deure a "la petició dels metges" per "no anul·lar els resultats de les teràpies que ha implantat al genoll i que encara s'estan desenvolupant".

La lesió al genoll ha millorat notablement els últims mesos, però el dolor li continua impedint caminar amb facilitat. Amb tot el Pontífex manté els compromisos de la seva agenda.

Francesc havia estat operat de cataractes el desembre del 2019. En aquella ocasió es va tractar d'una simple intervenció a la vista, de rutina, realitzada amb làser, que no va fer que el Papa hagués de ser ingressat més enllà d'unes poques hores que no hi va influir a la seva agenda.