Espermatozoides - EP

Un donant d'esperma dels Països Baixos al qual se li atribueixen més de 550 fills a 13 clíniques neerlandeses i d'altres països, entre els quals hi ha Espanya, ha estat demandat per una de les mares d'aquests nens i la Fundació Donorkind.



En concret, la demanda reclama que es prohibeixi a aquest home continuar donant esperma. Segons les lleis neerlandeses, un donant pot participar en la gestació d'un màxim de 25 fills o 12 famílies per evitar l'endogàmia, incest i problemes psicològics dels nens.



La mare denunciant, de nom Eva, assegura que va triar aquest home en una plataforma de trobades perquè li havia promès que havia concebut un màxim de 25 fills.



"Si hagués sabut que ja havia engendrat més de 100 fills, mai no hauria triat aquest donant. Quan penso en les conseqüències que això podria tenir per al meu fill, se'm regiren els budells i m'entra la incertesa sobre el seu futur: quants fills més n'hi haurà?En converses amb el donant, moltes mares li han indicat que ho hauria de deixar, però res ajuda. Acudir als tribunals és l'única opció per protegir el meu fill", ha comentat Eva.



PODRIA PASSAR A ESPANYA?



D'acord amb la denúncia, aquest home utilitza plataformes de trobades i xarxes socials per acostar-se a pares que desitgen un donant per a inseminació. "En fer-ho, menteix sobre el nombre de fills que ha concebut", asseguren els denunciants.



A més, adverteixen que aquest home "ha indicat en diverses converses amb les mares que no vol deixar d´actuar i recentment s´ha posat en contacte amb nous pares".



Per això, també reclamen que se li prohibeixi adreçar-se a cap nova persona que vulgui tenir un fill i que escrigui a les clíniques demanant-los que destrueixin el seu semen emmagatzemat. Tot i així, tant la mare com la fundació denunciants estan oberts al fet que se li permeti donar per a mares que ja tinguin almenys un fill seu, perquè "podin tenir fills genèticament emparentats en la mesura del possible".



Per part seva, la Fundació Donorkind ha assegurat que ha presentat aquesta demanda per "protegir els interessos dels fills actuals del donant".



"Creiem que és important que la gent s'adoni que es converteix en família d'una determinada manera a través de la concepció d'un donant. Això inclou que tant els pares com els donants tinguin en compte els interessos i els drets dels fills de donants. Per desgràcia, aquest no és el cas d'aquest home de cap manera, cosa que significa que com a fundació hem de defensar els interessos dels nens donants que no poden fer-ho per si mateixos", han esgrimit.



Segons l'advocat de la fundació, Mark de Hek, el donant està actuant de forma il·legal: “Aquesta conducta és perillosa per al benestar mental i la salut dels nens donants. En donar preferència al seu desig de reproduir-se, el donant actua il·legalment. A més, incompleix els acords amb les clíniques i amb els pares, ja que van confiar en el seu compromís de concebre un màxim de 25 fills”.



A Espanya actualment hi ha un registre nacional de donants de gàmetes i preembrions, i la llei sobre tècniques de reproducció humana assistida no autoritza que hi hagi més de sis nadons nascuts d'un mateix donant.



Rocío Núñez Calonge, embriòloga, directora científica del Grup Internacional UR i professora al Màster de Reproducció de la Universitat Complutense i Societat Espanyola de Fertilitat, descarta, per tant, que aquesta situació es pogués donar a Espanya.



"Abans que s'instaurés a Espanya el registre nacional de donants, un donant podia donar a més d'una clínica, ja que no es podien controlar amb exactitud totes les donacions i, per tant, podrien haver-se aconseguit més de sis nens nascuts, que és el que permet la llei.No obstant, és gairebé impossible que un donant arribés a originar aquesta quantitat enorme que ha aconseguit als Països Baixos.Als donants se'ls fa una entrevista prèvia i si han donat en un altre centre, se'ls rebutjava ", ha explicat l´experta en declaracions a SMC Espanya.



Segons Núñez Calonge, el problema que s'ha produït als Països Baixos és de "falta absoluta de control", ja que a "la venda del seu semen per Internet o les clíniques no han indagat sobre el nombre de fills i donacions".



L'experta insisteix que fins i tot abans que existís a Espanya el registre, les donacions es feien "de forma controlada, en clíniques autoritzades i amb el compliment de nombrosos requisits tant mèdics com legals".



A més, recorda que les mostres de semen “no es poden comprar per Internet”. "Una altra cosa diferent és el que facin les dones 'pel seu compte', sense control, i amb aquesta sèrie de perills", ha postil·lat.



A Espanya també comptem amb el sistema de control SIRHA, (acrònim de Sistema d'Informació de Reproducció Humana Assistida), una plataforma informàtica instaurada pel Sistema Nacional de Salut (SNS) on es registra tota l'activitat associada a les Tècniques de Reproducció Assistida de tots els centres de medicina reproductiva a nivell nacional i en què està inclòs el Registre Nacional de Donants de gàmetes i Preembrions.



Amb aquest sistema, cada donant que acudeix a un centre de reproducció assistida és registrat i identificat amb un codi únic de donant. Aquest codi és el mateix per a qualsevol clínica on faci la donació, per la qual cosa no pot anar a diverses clíniques amb diferents identitats.



Quan se li ha acceptat com a donant, després de passar totes les proves mèdiques i psicològiques, la plataforma assigna a cadascuna de les donacions un codi únic de donació (sistema europeu de codificació). La funció d'aquest identificador és poder traçar l'origen i la destinació final dels gàmetes donats, tot salvaguardant l'anonimat de donant i pacient receptora amb les mesures de seguretat electròniques oportunes. A més, amb aquesta eina es disposa la informació de cada donació i dels nens nascuts a cada centre.