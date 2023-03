El Papa a la Audiència General d'aquest dimecres - Evandro Inetti/Zuma Press Wire/D / Dpa @ep

L'Oficina de Premsa del Vaticà ha confirmat que el Papa -que ha estat ingressat aquesta tarda a l'hospital de Roma Gemelli- pateix una infecció respiratòria, però ha exclòs que sigui causada pel COVID-19.

En un comunicat de premsa, el Vaticà ha confirmat que els controls mèdics a què s'ha sotmès Francesc han revelat "una infecció respiratòria (exclosa la infecció Covid 19) que requerirà alguns dies de tractament mèdic hospitalari adequat".

A més, s'ha informat que el Pontífex s'havia "queixat" en les últimes hores "d'algunes dificultats respiratòries" i ha estat traslladat al Policlínic A. Gemelli per sotmetre's a alguns controls mèdics.

Fonts del Vaticà han confirmat que tots els compromisos de la seva agenda previstos per dijous i divendres han estat anul·lats. En un primer comunicat, en què el Vaticà informava de l'ingrés del Papa a l'hospital, s'havia especificat que es tractava de "controls programats prèviament", descartant, per tant, un malestar imprevist.

Segons ha reportat el diari 'La Nación', en tornar a la residència de Santa Marta, després de presidir com cada dimecres l'audiència general dels dimecres a la Plaça de Sant Pere, el Papa ha començat a sentir unes punxades al pit. Per això, el seu assistent sanitari personal, Massimiliano Strappetti, ha aconsellat anar immediatament a fer-se uns controls a l'hospital Gemelli, on ha arribat en ambulància.

Per part seva, el diari italià 'Il Corriere della Sera' ha citat fonts de l'hospital Gemelli que van informar que el Papa "va patir problemes cardíacs al final del matí i que per seguretat va ser portat per a controls al departament de cardiologia". Tot i que aquestes mateixes fonts van apreciar que la situació "no era preocupant". "La tomografia computada de tòrax hauria sortit bé i aquest element és avaluat amb alleugeriment general per l'entorn del Papa, a partir del professor Andrea Arcangeli, director de Sanitat i Higiene del Governatorat del Vaticà, que es troba al costat del Pontífex", segons han relatat aquestes fonts al diari italià.