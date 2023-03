Bolsonar, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

L'expresident brasiler Jair Bolsonaro ja ha sortit dels Estats Units, on feia 3 mesos que vivia, rumb al Brasil per al que s'espera sigui l'inici d'una intensa campanya de cara a recuperar el terreny perdut abans de les municipals del 2024.

En declaracions a CNN Brasil abans d'enlairar-se, dimecres a la nit 29 de març, Bolsonaro ha dit que no encapçalarà "cap oposició", sinó que participarà amb el seu partit, "com una persona experimentada durant 28 anys a la Cambra, 4 com a president, 2 com a regidor i 15 a l'Exèrcit, per col·laborar amb els que així ho desitgin”.

"No vull reemplaçar els parlamentaris, ells són els que ens donaran el nord", ha afegit, "jo en aquest moment sóc un polític sense mandat, estaré al costat de la nostra bancada".

En resposta a les reclamacions de la Policia Federal, ha assegurat que acudirà "sense problema" a donar explicacions sobre les joies i la resta de regals que va rebre de la monarquia d'Aràbia Saudita a la tornada dels Estats Units, prevista per a aquest dijous 30.

INSISTEIX EN LA SEVA INOCÈNCIA

Tot i així, ha insistit en la seva innocència: "Seguiré la guia dels meus advocats" ha explicat. " Les joies van ser lliurades, Malversació? Déu meu del cel, sí que les registrem, una secretaria específica nostra les va catalogar, les joies no són meves, punt final".

També ha reconegut que el resultat de les eleccions del 2022 va ser "bastant ajustat", però ha insistit que aquests comicis ja són "una pàgina passada", i ha confirmat que durant la seva nova campanya farà "un o dos viatges" pel Brasil al mes.

Davant la seva arribada al Brasil, el protocol de seguretat que han preparat les autoritats de la capital brasilera no sembla que agradi i des del seu partit afirmen que és propi d'un "presidiari" i no d'un expresident.

Agents de la Policia Federal i la Secretaria de Seguretat de Districte Federal l'escortaran des de l'avió a través d'una àrea restringida fins a un vehicle que el portarà fins a casa seva, evitant així que pugui ser rebut pels seus seguidors al vestíbul de l'aeroport. que ha provocat malestar, segons informa O Globo.