Un tren que transportava etanol ha descarrilat aquest dijous de matinada a l'estat de Minnesota , als Estats Units, cosa que ha provocat un incendi a la zona i ha obligat a evacuar les persones que vivien als voltants, en un incident que arriba menys de dos mesos després d'un altre accident a East Palestine (Ohio) amb un comboi carregat de material tòxic.



El descarrilament, ocorregut a Raymond, es va produir al voltant de la 1.00 (hora local). L'empresa ferroviària ha explicat en un comunicat que el comboi, format per més d'una vintena de vagons, transportava diferents tipus de mercaderia, "inclosos etanol i xarop de blat de moro", informa la cadena NBC News.

Les forces de seguretat han establert un perímetre de vigilància després del descarrilament, que ha provocat el tall del trànsit ferroviari i la paralització del trànsit a una carretera propera. A més, els ciutadans d'algunes parts de la ciutat de Raymond han estat evacuats.



El secretari de Transport, Pete Buttigieg, ha confirmat a Twitter que no es té constància de ferits o víctimes mortals i ha confirmat el desplegament d'un equip de l'Administració Federal de Ferrocarrils (FRA, per les sigles en anglès). Les autoritats no han apuntat inicialment cap hipòtesi com a possible causa del sinistre.