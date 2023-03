Archivo - El Papa Francisco durante una comida con personas pobres de Roma.

El Papa pateix una "bronquitis de base infecciosa" per la qual està ingressat des de dimecres a la tarda, si bé amb els antibiòtics el seu estat de salut ha experimentat una "notable millora" i podria rebre l'alta durant els "propers dies", segons ha informat el director de l'Oficina de Premsa del Vaticà, Matteo Bruni.

"En el marc dels controls clínics programats se li ha detectat al Sant Pare una bronquitis de base infecciosa que ha requerit l'administració d'antibioteràpia en infusió que ha produït els efectes esperats amb una millora notable del seu estat de salut", ha assenyalat Bruni. a l'últim comunicat mèdic sobre el quadre clínic del Pontífex.

Igualment, ha assegurat que "segons l´evolució prevista, el Sant Pare podria ser donat d´alta en els propers dies ", si bé no ha especificat si podrà celebrar les cites litúrgiques de Setmana Santa. A més, ha revelat que Francesc ha dedicat la tarda a descansar, resar ia ocupar-se d'alguns assumptes laborals.

Francisco roman ingressat a la desena planta de l'hospital Policlínic Gemelli de Roma des de dimecres a la tarda, on li han subministrat tractament antibiòtic per pal·liar la infecció respiratòria. Allà va estar al juny del 2021 quan va ser operat d'una estenosi diverticular greu amb signes de diverticulitis esclerosant.

Fonts de l'hospital han especificat que, en tot moment, s'està comprovant la saturació d'oxigen a la sang del Papa. Totes les cites programades per aquest dijous i divendres han estat cancel·lades.

CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA



Tot i que el quadre diagnòstic del Papa ha millorat de manera notable les últimes hores, alguns mitjans d'informació italians donen per fet que no celebrarà la missa d'aquest Diumenge de Rams. De fet, han apuntat que serà el cardenal el prefecte emèrit del Dicasteri per a les Esglésies Orientals, el cardenal argentí Leonardo Sandri, qui hauria de presidir la celebració diumenge que ve al seu lloc, excepte canvis a la carrera.

Tampoc no es pot excloure que el Papa resi l'Àngelus d'aquest diumenge des de l'hospital Gemelli en cas que no li hagin donat l'alta aleshores.

L'oficina de comunicació del Vaticà encara no ha confirmat aquestes informacions, però els mitjans italians també apunten que la missa matutina del Diumenge de Pasqua, la celebreria en nom seu el Prefecte emèrit de la Congregació per als Bisbes i Degà del Col·legi Cardenalici, el cardenal Giovanni Battista Re, el proper diumenge 9 d'abril.