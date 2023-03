Donald Trump / @EP

L'expresident dels Estats Units, Donald Trump , ha estat imputat aquest divendres en el marc de la investigació en contra pel presumpte pagament d'un suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels.

"Per primera vegada a la història de la nostra nació, un president ha estat imputat. Em consola validar l'adagi que ningú està per sobre de la llei, ni tan sols un expresident. L'acusació d'avui no és el final d'aquest capítol, sinó el principi", ha declarat l'antic advocat de Trump, Michael Cohen , recull la CNN.

La Fiscalia de Manhattan havia ofert a Trump la possibilitat de declarar en aquest cas de presumpte suborn, en què Cohen va ser part instrumental en lliurar a Clifford uns 130.000 dòlars (120.000 euros) per no revelar que va mantenir suposades relacions amb el magnat en fa gairebé 20. anys; una gestió realitzada de manera irregular en quedar amagada als comptes de la Trump Organization, la companyia de Trump, durant la campanya electoral del 2016.

DONALD TRUMP DENÚNCIA "PERSECUIÓ POLÍTICA"

Donald Trump ha respost a la seva imputació , que ha qualificat de "persecució política i interferència electoral", mitjançant un comunicat. "Això no s'ha fet mai abans a la història de la nostra nació", ha recriminat.

"Des del moment en què vaig baixar per les escales mecàniques a la Torre Trump, i fins i tot abans que jurés el càrrec com el vostre President dels Estats Units, els demòcrates de l'esquerra radical --l'enemic dels homes i dones treballadors d'aquest país-- s'han involucrat en una caça de bruixes per destruir el moviment 'Make America Great Again'", ha assegurat Trump.

Ha assegurat que és "una persona completament innocent" i que els demòcrates estan "obsessionats amb 'Pillar a Trump'" i han comès un acte de "flagrant interferència electoral", especulant a més sobre Fiscal del Districte encarregat del cas: "Alvin Bragg, que ha estat elegit personalment i finançat per George Soros, és una vergonya”.

"Els demòcrates han fet trampes incomptables vegades en les últimes dècades, incloent-hi l'espionatge de la meva campanya, però utilitzar com a arma el nostre sistema judicial per castigar un oponent polític, que resulta ser un president dels Estats Units i el candidat republicà de llarg més reeixit, no ha passat mai. Mai", ha afirmat.

A més d'atacar els demòcrates, Trump ha tingut paraules també per a l'actual president nord-americà: "Crec que aquesta caça de bruixes repercutirà enormement Joe Biden. Els nord-americans s'adonaran exactament què està fent l'esquerra demòcrata radical. Tot ell món ho pot veure.El nostre moviment i el nostre partit, units i forts, derrotarem primer Alvin Bragg i després Joe Biden, i farem fora tots aquests corruptes demòcrates del Govern per FER A AMÈRICA GRAN UNA ALTRA VEGADA!".

ELS SEUS ADVOCATS RECORRIRAN LA IMPUTACIÓ

Una dels advocades de l'equip legal de Trump, Alina Habba, ha afirmat en un comunicat que Trump “és una víctima de la corrupta i distorsionada versió de justícia del sistema nord-americà i de la història”.

"El president Trump ha estat imputat. No ha comès cap crim. Recorrerem amb energia aquest enjudiciament polític als tribunals", han declarat dos advocats més de Trump, Susan Necheles i Joseph Tacopina, en un comunicat a NBC.

Un altre dels advocats, Chris Kise , ha criticat la imputació en un comunicat: "El que va ser una vegada l'oficina del Fiscal de Districte més respectada, ha quedat completament degenerada per un polític oportunista que busca, com molts altres, aprofitar-se de la marca Trump. La total falta de base legal, juntament amb la naturalesa polititzada de l'enjudiciament, haurien d'atemorir tots els ciutadans d'aquest país, independentment de les seves opinions sobre el president Trump".

Per part seva, l'advocat de l'actriu de cinema porno Stormy Daniels ha recalcat que la imputació de Trump " no és motiu d'alegria ", sinó una mostra del "treball dur i diligència del jurat" que ha de "ser respectat". "Ningú està per sobre de la llei", ha afegit.

S'ESPERA QUE TRUMP ES LLIUREU LA SETMANA QUE VE

Un dels advocats de l'equip de Trump, Joe Tacopina, ha declarat a la cadena NBC que esperen que Trump acudeixi a l'oficina del Fiscal del Districte de Manhattan a principis de la setmana que ve, quan segons fonts properes al cas, s'espera que l' expresident sigui processat.

L'oficina del fiscal ha confirmat que estan en contacte amb l'equip legal de Trump per organitzar el lliurament voluntària, tot i que no han confirmat cap data, segons diu un comunicat d'un portaveu del fiscal, Alvin Bragg.

Aquesta imputació implica que Trump ha estat formalment acusat d'un crim, sent el seu arrest, voluntari o involuntari, el pas següent en el procés judicial. Mitjans nord-americans informen que després de l'arrest, que està sent planificat amb els seus advocats perquè es dugui a terme de la manera més eficient, és possible que a l'expresident se li prenguin les empremtes dactilars i li facin una foto policial que podria transcendir la premsa.

Després vindrà una audiència preliminar en què Trump podrà escoltar els càrrecs que se li imputen i recórrer-los, i és possible que durant el temps que durin aquestes declaracions Trump sigui alliberat de manera preventiva. Després de l'audiència, es decidirà si el cas continua a judici o no.