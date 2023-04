Segons l'entorn del republicà, més del 25% d'aquestes donacions són de persones que no havien donat diners a la campanya de Trump amb anterioritat, cosa que "solidifica l'estatus del president Trump com el clar líder a les primàries republicanes". | @EP

Membres de la campanya de l'expresident Donald Trump asseguren que han recaptat més de quatre milions de dòlars (3,68 milions d'euros) les 24 hores posteriors a l'anunci de la seva imputació en la investigació pel presumpte suborn a l'actriu porno coneguda com a Stormy Daniels.

Segons han comunicat, més del 25% d'aquestes donacions són de persones que no havien donat diners a la campanya de Trump amb anterioritat , cosa que "solidifica l'estatus del president Trump com el clar líder a les primàries republicanes".

L'expresident ha sol·licitat donacions per a la seva campanya a través de la seva xarxa social i de més d'una dotzena de correus electrònics l'últim dia, segons la cadena NBC, que afegeix, citant un treballador de la campanya Trump, que n'han rebut al voltant de 16.000 peticions noves de voluntaris que volen col·laborar.

En un missatge a la seva xarxa social, l'expresident va escriure: "Si no ho esteu passant bé (econòmicament), com us passa a tants de vosaltres, no envieu res (de diners). Si esteu passant un bon moment, el que ha estat possible gràcies a les genials polítiques de l'administració Trump, maneu la vostra contribució”.

Trump va publicar un comunicat després de la seva imputació en què ha denunciat "persecució política i interferència electoral" . "Això no s'ha fet mai en la història de la nostra nació", ha recriminat, alhora que ha acusat "els demòcrates de l'esquerra radical" d'"una caça de bruixes per destruir el moviment 'Make America Great Again' " i ha incidit que és “una persona completament innocent ”.

DEMANAR DONACIONS, UNA PRÀCTICA COMUNA A LA POLÍTICA NORD-AMERICANA

No és la primera vegada que l'expresident Trump utilitza l'interès mediàtic per alguna de les seves controvèrsies per iniciar una recaptació de fons dels seus seguidors, les campanyes de donacions són comunes a la política nord-americana per finançar la carrera a les eleccions.

Després de l'anunci de la seva candidatura per a les primàries republicanes al novembre, l'equip de l'expresident va iniciar una recaptació de fons que va recaptar 9,5 milions de dòlars (8,7 milions d'euros) en sis setmanes, una xifra que d'acord amb NBC és un " fracàs " tenint en compte les quantitats que les campanyes polítiques solen recaptar i la notorietat de Trump.

Tant demòcrates com republicans s'han sumat aquesta vegada a les recaptacions de fons amb motiu de la imputació. Un polític republicà que es presenta com a candidat al senat per l'estat d' Indiana , Jim Banks, va llançar la petició sota el lema de 'CÀRRECS POLÍTICS FALSOS' --tot i que els càrrecs pels quals s'imputa a Trump encara es desconeixen- - i promet lliurar la meitat de les donacions a la campanya de l'expresident, mentre que la mateixa campanya es quedarà la resta.

A l'estat de Missouri , tant l'actual senador republicà, Josh Hawley , com el candidat per al mateix càrrec demòcrata, Lucas Kunce , han pujat al carro de les donacions.

D'una banda, el republicà demana 'Romar al costat del President Trump' , mentre que el demòcrata assenyala el partidari de l'exmandatari com "un frau i un fals" , i demana diners per competir en les eleccions contra ell.