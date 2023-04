L'expresident i empresari. Foto: Europa Press

L' expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que el fiscal del districte de Manhattan Alvin Bragg, encarregat de la seva imputació, l' acusarà aquest dimarts 4 d'abril d'un total de 33 càrrecs.

Trump ha assenyalat que el fiscal ha "filtrat il·legalment els 33 punts de l'acusació", que ha qualificat de "patètica", segons una sèrie de missatges publicats a la seva xarxa social Truth Social.

L'exmandatari ha tornat a carregar contra Bragg, a qui ha proposat que s'acusi a si mateix "si realment vol netejar la reputació". "Bragg ja hauria de dimitir", ha reiterat.

Alhora, ha indicat que "no hi ha canvis ni sorpreses" respecte de les acusacions de què el fiscal va informar directament el gran jurat, i ha subratllat que "no hi ha delicte" per part seva.

Les últimes hores, Trump ha arribat a Nova York, on té prevista una compareixença davant un tribunal de Manhattan respecte al cas de presumpte suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels.

Trump va ser imputat pel possible pagament secret de 130.000 dòlars (més de 120.000 euros) a Clifford per part de l?exadvocat de l?expresident Michael Cohen. Trump s'ha convertit així en el primer exmandatari nord-americà a ser imputat, cosa que podria acabar amb les seves aspiracions de retornar a la Casa Blanca a les eleccions previstes per al 2024.

L'expresident va publicar un comunicat després de la seva imputació en què va denunciar "persecució política i interferència electoral". "Això no s'ha fet mai abans en la història de la nostra nació", ha recriminat, alhora que ha acusat "els demòcrates de l'esquerra radical" d'"una caça de bruixes per destruir el moviment 'MakeAmerica GreatAgain'" i ha incidit en que és “una persona completament innocent”.