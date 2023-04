Una persona fa servir TikTok. Foto: DPA

El Govern d'Austràlia ha anunciat aquest dimarts 4 d'abril que imposa la prohibició de la instal·lació de l'aplicació TikTok a telèfons i altres dispositius vinculats a l'administració pública , en línia amb les decisions que ja han adoptat els últims mesos l'Administració dels Estats Units o la Comissió Europea.

El fiscal general d'Austràlia, Mark Dreyfus, ha explicat que la prohibició entrarà en vigor "tan aviat com sigui possible" i les excepcions s'atorgaran cas per cas, segons ha recollit la cadena australiana ABC.

"Després de rebre consells de les agències d'intel·ligència i seguretat, avui he autoritzat el secretari del Departament del Fiscal General a emetre una ordre obligatòria sota el Marc de Política de Seguretat Protectora", ha declarat.

Austràlia ha esdevingut així l'últim país de l'aliança d'intel·ligència Cinco Ojos que bloqueja l'ús d'aquesta aplicació.

El temor ha augmentat a Occident en relació amb el possible ús de TikTok com a cavall de Troia per promoure propaganda a favor de la Xina o recopilar dades d'usuaris, però Pequín ha denunciat que després d'aquesta cascada de vetos s'amaga una intencionalitat política sense cap mena de justificació tecnològica real.

Al desembre, la xarxa social va fer un canvi en la seva política de privadesa, que els va donar als empleats xinesos accés a les dades dels usuaris europeus, si bé no és clar a quines dades exactament tenen accés aquests empleats i quins empleats estan involucrats