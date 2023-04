Periodistes cobrint l'arribada de Donald Trump @ep

La compareixença de l'expresident nord-americà Donald Trump davant d'un tribunal de Nova York ha portat desenes de seguidors i detractors del magnat a concentrar-se als voltants de la cort, on s'han viscut escenes de tensió enmig d'una forta vigilància policial.

Trump ha anunciat que aquest dimarts es personarà al Tribunal Penal de Manhattan, on li llegiran els càrrecs que se li atribueixen --més de 30-- vinculats al pagament de 130.000 dòlars a l'actriu Steffanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels, dies abans de les eleccions del 2016.

La Policia de Nova York ha reforçat la vigilància a la zona i l'alcalde, el demòcrata Eric Adams, ha donat un missatge "clar i simple" als que vulguin sortir al carrer: "Controleu".

Trump ha cridat la ciutadania a mobilitzar-se contra la "caça de bruixes" de la qual diu que se sent víctima i als voltants del tribunal han passat aquest dimarts els congressistes Marjorie Taylor Green i George Santos, dos dels membres més polèmics de la Cambra de Representants.

En aquest sentit, la concentració no ha estat exempta d'incidents i diversos manifestants a favor i contra Trump s'han arribat a barallar al costat de la cort, informa Fox News.

L'antic llogater de la Casa Blanca, mentrestant, ha dedicat les hores prèvies a publicar missatges a la xarxa social que ell mateix va fundar per carregar contra el fiscal, els "radicals" demòcrates d'esquerres i el sistema judicial, a més de per compartir sondejos que el situen com el favorit a les primàries del Partit Republicà per a les eleccions del 2024.