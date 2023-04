EuropaPress 5102636 març 2023 washington dc district de columbia united states donald trump

L'expresident dels Estats Units (EUA) Donald Trump ja ha arribat al tribunal de districte de Manhattan, a Nova York, on espera ara sota arrest que es produeixi la lectura de càrrecs que se li imputen pel presumpte suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels.

Tot just deu minuts després d'abandonar la torre Trump, un gratacel de la seva propietat situat al centre de l'illa de Manhattan, l'exmandatari ha arribat a la seu del tribunal, on també s'ubica l'oficina del fiscal de districte, Alvin Bragg .

Durant el seu trajecte cap al tribunal, escortat per una comitiva d'agents de seguretat, Trump ha aprofitat per llançar una breu publicació al perfil oficial de Truth Social, la xarxa social de la seva propietat, on ha mostrat la seva sorpresa pel procés que està vivint .

"De camí a Lower Manhattan, la seu del tribual. Em sembla irreal: m'aturaran. No puc creure que això estigui passant als Estats Units. MAGA (sigles de 'Make America Great Again')", ha manifestat l'expresident.

En arribar al tribunal de Manhattan, Trump s'ha baixat del vehicle on s'ha desplaçat i s'ha aturat uns instants abans d'entrar a l'edifici per saludar els curiosos que, lluny, es reunien a l'espera veure un fet històric.

Ara està previst que se li prenguin mostres de les empremtes dactilars com a part del procés d'arrest. A continuació, serà conduït a una sala on serà processat a partir de les 14.15 hores (sis hores més a Espanya).

Tot i això, no està previst que l'expresident sigui emmanillat després del seu arrest, ja que romandrà sota protecció constant de les forces de l'ordre, segons avança la cadena nord-americana de notícies CNN.

Trump va ser imputat la setmana passada pel possible pagament secret de 130.000 dòlars (més de 120.000 euros) a Clifford per part de l?exadvocat de l?expresident Michael Cohen. Trump s'ha convertit així en el primer exmandatari nord-americà a ser imputat, cosa que podria acabar amb les seves aspiracions de tornar a la Casa Blanca a les eleccions previstes per al 2024.