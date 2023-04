Un moment de la compareixença davant del jutge. Foto: Zuma Press

L' expresident dels Estats Units, Donald Trump , va insistir en la seva innocència durant un discurs a la seva residència de Mar-a-Lago, a Florida, les seves primeres al·legacions en públic després de declarar-se no culpable de 34 càrrecs en el marc del presumpte suborn a la actriu de cinema porno Stormy Daniels, assegurant que "el nostre país se'n va a l'infern".

Amb aquesta frase ha començat les seves declaracions en una luxosa estada dins de la seva mansió, envoltat de centenars de simpatitzants vestits amb marxandatge de l'expresident, als quals ha estrenyit la mà entre càntics de "Estats Units!", amb la presència dels seus fills , a qui ha agraït el seu suport, i diversos congressistes republicans que li donen suport obertament, com Marjorie Taylor Greene.

"L'únic crim que he comès ha estat defensar sense por la nostra nació d'aquells que busquen destruir-la", ha insistit el president, davant d'un podi amb informació sobre com donar a la seva campanya electoral, davant de nombroses banderes nord-americanes i amb una altra enganxada a la solapa del vestit blau amb camisa blanca i corbata vermella que ha esdevingut uniforme.

"No he pensat mai que res d'això podria passar als Estats Units", ha assegurat, posant el focus durant el seu discurs en la falta de base de les acusacions per les quals se li imputa. "El cas hauria de ser abandonat immediatament. Tothom, els meus advocats, tothom, diu 'aquí no hi ha res', ¡no hi ha cas!", ha reiterat.

CRÍTIQUES A BIDEN

També ha criticat l'actual mandatari de la Casa Blanca, Joe Biden, per voler amagar els seus propis problemes amb la justícia, i ha insistit en la seva tesi del frau electoral als comicis del 2020, però s'ha centrat especialment a criticar el jutge, Juan Merchan, i al fiscal del districte de Manhattan, Andy Bragg.

"Tinc un jutge que odia Trump, que té una dona que odia Trump", ha denunciat, insistint en la idea que Bragg té fixació amb "perseguir Trump" i que el mateix fiscal hauria de "ser imputat o almenys dimitir" ".

Així mateix, ha tingut també paraules per a la situació internacional, esmentant que sota el seu mandat, "Rússia envaint Ucraïna" mai hauria passat.

"Hi ha un gran núvol fosc sobre el nostre país, però no tinc cap dubte que farem els Estats Units gran una altra vegada", ha acabat l'expresident, en un discurs de 25 minuts interromput nombroses vegades pels aplaudiments i crits dels seus simpatitzants, o les esbroncades cada vegada que esmentava Biden, els demòcrates i, especialment, els encarregats de portar el seu cas.