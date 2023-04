Silvio Berlusconi / @EP

L'exprimer ministre d'Itàlia Silvio Berlusconi ha estat ingressat aquest dimecres en una unitat de cures intensives d'un hospital de la ciutat de Milà , prop d'una setmana després de rebre l'alta després de sotmetre's a diverses proves, enmig de les especulacions sobre la seva estat de salut.

El líder de Forza Italia està ingressat a l' Hospital San Raffaele , on ha estat sotmès a proves per problemes aparentment derivats d'una infecció respiratòria, informa l'agència AdnKronos. El seu company de partit i ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, ha explicat des de Brussel·les que es recupera dels efectes d'una infecció, però parla.

Berlusconi, de 86 anys, va estar hospitalitzat entre el 27 i el 30 de març ia la sortida del centre mèdic va declinar fer declaracions a la premsa. Ja havia estat hospitalitzat en aquest mateix centre altres vegades, l'última el gener del 2022 per una infecció del tracte urinari.

Així mateix, el setembre del 2020 va estar hospitalitzat a causa d'una pneumònia bilateral després d'encomanar-se de coronavirus, mentre que el 2019 va ser intervingut per una obstrucció intestinal. Prèviament, el juny del 2016, va ser sotmès a una operació de cor.

Tot i la seva edat i les diverses causes judicials que té obertes contra ell des de fa anys, Berlusconi continua sent una figura popular a Itàlia. De fet, a les últimes eleccions va poder tornar a ostentar un càrrec electe, com a senador, i el seu partit forma part de l'actual coalició de Govern, encapçalada per Giorgia Meloni.

Diversos líders polítics han volgut traslladar-li públicament missatges d'ànim, com el líder de la Lliga, Matteo Salvini, que ha compartit a les xarxes socials una imatge al costat de Berlusconi. "Força, Silvio, Itàlia t'espera", ha escrit el ministre de Transports