Una imatge del volcà. Foto: Europa Press

El president de Colòmbia, Gustavo Petro , ha demanat als serveis d'emergència que accelerin l'evacuació d'unes 2.500 famílies que es troben a la zona d'influència del volcà del Nevado del Ruiz pel notable increment de l'activitat volcànica .

En un missatge a través del seu compte de Twitter, el mandatari ha informat que el Govern està "atenent la situació de primera mà" per avaluar els passos que cal seguir en una zona on ja s'ha decretat l'estat de calamitat i la alerta taronja per perill d'erupció.

També s'ha ordenat a les empreses de transport de les localitats adjacents estar preparats per col·laborar amb els esforços d'evacuació, que de moment continua sent voluntària encara recomanada per les autoritats locals.

El director del Servei Geològic Colombià (SGC), John Makario Londoño Bonilla, ha confirmat en una entrevista amb Caragol Radio que romandran en alerta taronja, és a dir, que es podria produir una erupció en dies o setmanes, però ha volgut tranquil·litzar la població explicant que també és molt possible que no s'arribi a produir cap erupció.

També ha parlat sobre les persones que es troben en zones perilloses però que decideixen quedar-se a casa seva. "El simple fet de sentir sismes d'un volcà els hauria d'alertar i posar-los a pensar. Si de sobte de vegades no volen evacuar, nosaltres no som l'entitat per decidir-ho, però animo aquestes persones, és molt dur sortir de la llar on s'està, però mirin que el volcà els està mostrant sismes que poden indicar una erupció”.

El Govern té un pla per, en cas que sigui necessari, evacuar els menors d'edat de les zones implicades quan les famílies es neguin a fer-ho i el perill sigui considerable.

Si finalment es detectés una erupció, l'avís als serveis d'emergència, ha explicat, seria "gairebé una mica simultani, en menys de dos minuts ja es farien totes les trucades".

El volcà Nevado del Ruiz, amb una alta activitat sísmica aquests dies, s'ubica a la frontera departamental entre Tolima i Caldas, i encara que ha patit erupcions menors els últims deu anys, és conegut per l'erupció del 13 de novembre de 1985 que va afectar especialment a la localitat d'Armero i que va deixar, segons dades del Govern colombià, prop de 25.000 morts.