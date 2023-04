Silvio Berlusconi / @EP

L'exprimer ministre d'Itàlia Silvio Berlusconi , ingressat la vigília en una unitat de cures intensives d'un hospital de la ciutat de Milà, pateix de leucèmia i ja ha començat "els primers tractaments de quimioteràpia ", segons informa l'agència de notícies AdnKronos .

Berlusconi, líder de la formació Força Itàlia, va ingressar dimecres a l'hospital San Rafael de Milà on, segons ha informat aquest matí el seu company de partit i ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, ha passat una nit "tranquil·la" i en " condicions estables ". D'acord amb un comunicat de Forza Italia, Tajani i altres companys han conversat telefònicament amb Berlusconi, que els ha demanat no desatendre les seves tasques, ja que "el país els necessita". El ministre d'Exteriors, així com el líder del grup a la Cambra, Paolo Barelli, entre d'altres, li han desitjat una recuperació ràpida.

Des de primera hora del matí han sorgit els rumors sobre que Berlusconi pogués patir leucèmia i, qüestionat per aquest assumpte a l'emissora RLT 102.5, Barelli ha preferit "no entrar en detalls específics" i s'ha limitat a informar que l'exprimer ministre pateix una infecció “d'una cosa que ja tenia”.

Al llarg del matí s'han anat acostant a l'hospital de San Rafael diversos familiars de Berlusconi, entre els quals hi ha el seu germà Paolo i dos dels seus fills: Marina i Luigi. La seva parella actual la diputada de Força Itàlia Marta Fascina, ha passat la nit a l'hospital.

Berlusconi, de 86 anys, ja va estar hospitalitzat entre el 27 i el 30 de març ia la sortida del centre mèdic va declinar fer declaracions a la premsa. Ja havia estat hospitalitzat en aquest mateix centre altres vegades, l'última el gener del 2022 per una infecció del tracte urinari.

Tot i la seva edat i les diverses causes judicials que té obertes des de fa anys, Berlusconi continua sent una figura popular a Itàlia. De fet, a les últimes eleccions va poder tornar a ostentar un càrrec electe com a senador i el seu partit forma part de l'actual coalició de Govern, encapçalada per Giorgia Meloni.