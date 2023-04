La policia israeliana va comunicar que havia estat abatut el conductor d'un automòbil després d'envair el passeig marítim de la ciutat i envestir diversos turistes de la zona. D'acord amb les declaracions del policia que el va abatre, pensava que es tractava d'un accident, però en veure que el sospitós intentava agafar allò que "semblava" una arma de foc li va disparar. | @EP

Un turista italià ha mort i cinc turistes més —encara que altres mitjans n'apunten a 6— han resultat ferits en un atac terrorista a la ciutat israeliana de Tel-Aviv. Aquest suposa el darrer episodi de violència després de diversos dies de tensions creixents que han despertat el temor dels habitants de la ciutat. Dos dels ferits, un home de 74 anys i una noia de 17, van ser atesos mèdicament per lesions lleus i moderades. Mitjans israelians han informat que l' agressor era un ciutadà àrab d'Israel, de la ciutat del nord de Kafr Qasem, de nom Yousef Abu Jaber i 46 anys.

El turista italià, de 30 anys, va morir per una ferida de bala , segons ha confirmat el servei de rescat d'Israel, aquest divendres a la nit. Des d'Itàlia han confirmat que la víctima és Alessandro Parini, un advocat de Roma de 36 anys.

Alhora, la policia israeliana va comunicar que havia estat abatut el conductor d'un automòbil després d'envair el passeig marítim de la ciutat i envestir diversos turistes de la zona. D'acord amb les declaracions del policia que el va abatre, pensava que es tractava d'un accident, però en veure que el sospitós intentava agafar allò que "semblava" una arma de foc li va disparar. A través de les xarxes socials s'ha difós un vídeo de l'automòbil sortint de la carretera i transitant temeràriament per la zona del passeig abans de bolcar a la platja.

L'atac s'ha perpetrat en el marc d'una tensió creixent en el conflicte palestino israelià , i se suma a les preocupacions per una possible escalada del conflicte a la regió. El grup armat libanès Hezbol·là , un dels actors més poderosos de la zona, ha mostrat el seu interès en el conflicte després dels recents bombardejos duts a terme per Israel a la Franja de Gaza i el Líban . Aquests bombardejos van ser en resposta al llançament de coets atribuïts a militants palestins als dos territoris.

Israel i el Líban mantenen un estat de guerra tècnica des de fa dècades, i dijous passat es va produir l'intercanvi més gran de foc entre els dos països des de la breu, però intensa guerra que es va lliurar el 2006 contra el grup armat recolzat per l'Iran, Hezbollah . En aquesta ocasió, l'atac va consistir en el llançament d'uns 34 coets amb direcció al nord d'Israel .

No obstant això, més de 130.000 fidels es van congregar al lloc més sagrat de Jerusalem per a les oracions de divendres, en una jornada que va transcórrer sense incidents de gravetat, malgrat les tensions a la zona i la gran afluència de pelegrins que celebraven les festivitats de Pasqua, Pasqua i Ramadà que coincideixen en aquestes dates.

Tot i això, el dia va estar marcat per una sèrie de successos que van generar preocupació a la regió. Un tiroteig a Cisjordània que va resultar en la mort de dues germanes britànic-israelianes i va deixar greument ferida la seva mare, a més de l'enderrocament d'un dron que va ingressar al territori israelià des del Líban.

El grup islamista Hamàs no ha trigat a celebrar l'atemptat perpetrat a Tel-Aviv, qualificant-lo d' “acció heroica” . Segons un dels seus portaveus, Abdel Latif Al-Qanou , aquest atac constitueix una resposta als crims comesos per Israel a la zona d' Al-Aqsa . Per part seva, la Jihad Islàmica ha afirmat que l'acció a Tel-Aviv "reflecteix la unitat de les diferents zones" (en referència a Gaza, Jerusalem, Cisjordània, Líban i la població àrab a Israel) i posa de manifest la fragilitat i debilitat de l'Estat jueu davant dels combatents de la resistència.