China anuncia el comienzo de sus ejercicios militares combinados alrededor de Taiwán. | @EP

El Comandament Oriental d'Operacions de l'Exèrcit de la Xina ha començat aquest dissabte les maniobres militars combinades al voltant de Taiwan en resposta a la trobada protagonitzada aquesta setmana per la presidenta Tsai Ing Wen amb el president de la Cambra de Representants dels Estats Units, Kevin McCarthy, en el que Pequín va considerar com un greuge a les seves reclamacions sobiranistes sobre el territori.

Durant tot aquest cap de setmana i fins dilluns que ve, totes les branques de l'exèrcit xinès faran exercicis d'artilleria, desplegaments navals i aeris i simulacres de llançaments de míssils que "envoltaran l'illa de Taiwan des de quatre direccions", segons ha explicat el portaveu del Comandament Oriental, coronel Shi Yi, al diari estatal xinès 'Global Times'.

El portaveu ha confirmat que aquests exercicis pretenen enviar un "missatge sever" contra les "forces secessionistes que reclamen la independència de Taiwan i la seva "col·lusió amb forces externes" en un "moviment necessari per salvaguardar la sobirania nacional i la integritat territorial".

Aquests simulacres pràcticament equivalen a l'assaig general d'un bloqueig sobre l'illa; un escenari concebut per impedir tant el desplegament de les forces taiwaneses com les interferències externes, d'acord amb l'expert militar Song Zhongping, consultat pel mateix mitjà.

OPERACIONS EN DUES FASES



Els exercicis militars que han començat aquest dissabte es divideixen en dues fases. La primera consisteix en el desplegament de patrulles en alerta de combat com les que fa mesos que sobrevolen l'estret de Taiwan i que, sovint, travessen breument l'anomenada "línia Davis" que parteix l'estret en dos i és considerada com el començament de la zona de seguretat de Taiwan.

El Ministeri de Defensa de Taiwan, en aquest sentit, ha detectat aquest dissabte almenys 42 avions de combat i vuit vaixells de guerra, i ha confirmat que 29 d'aquests avions van entrar al seu espai de defensa aèria de la zona nord, centre i sud de l'illa.

La segona part del simulacre consisteix en el desenvolupament dels esmentats exercicis conjunts, en els quals avions de combat i bucs de guerra "envoltaran l'illa mentre executen simulacres orientats al combat real", d'acord amb altres experts militars, aquest cop sota condició d'anonimat, al diari xinès.

Els exercicis culminaran dilluns amb un simulacre de foc real a les costes de Pingtan, província xinesa de Fujian i a només 130 quilòmetres de Taiwan, sota una alerta militar especial per simulacre declarada per l'Administració de Seguretat Marítima de l'Est de la Xina.

És més, malgrat que els exercicis combinats acabaran dilluns, l'organisme ha emès alertes addicionals per simulacres amb foc real fins al 20 d'abril a les costes de Fuzhou, a uns 90 quilòmetres al nord de Pingtan.