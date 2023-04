Efectius de la Policia de Louisville i de l'FBI s'han desplaçat fins al lloc dels fets, on les autoritats han informat inicialment d'un "tirador actiu" i han exhortat els ciutadans a evitar la zona. Menys d'una hora després, les autoritats van confirmar que el presumpte agressor havia estat "neutralitzat". | @EP

Almenys cinc persones han mort i sis més han resultat ferides a conseqüència d'un tiroteig perpetrat aquest dilluns en un banc de la ciutat nord-americana de Louisville , a Kentucky, segons la policia, que ha confirmat també la mort del presumpte atacant.

Efectius de la Policia de Louisville i de l'FBI s'han desplaçat fins al lloc dels fets, on les autoritats han informat inicialment d'un "tirador actiu" i han exhortat els ciutadans a evitar la zona. Menys d'una hora després, les autoritats van confirmar que el presumpte agressor havia estat "neutralitzat" .

La policia ha confirmat que entre els ferits hi ha almenys un membre de les forces de seguretat, segons la CNN.

El governador de Kentucky, Andy Beshear, ha anunciat al seu compte de Twitter el seu desplaçament al lloc dels fets. "Si us plau, resin per totes les famílies afectades i per la ciutat de Louisville ", ha dit en la seva primera reacció.