És possible que l'Ajuntament de Kíev nomeni un carrer en honor a un col·laborador nazi i oficial de les SS, va informar el director del Comitè Jueu d'Ucraïna , Eduard Dolinsky.

Segons Dolinsky, un carrer de la capital ucraïnesa canviarà de nom després d'una moció aprovada per l'ajuntament i portarà el nom de Volodymyr Kubiyovych , que durant l'Holocaust va estar molt involucrat en la formació de les Waffen-SS Galizien, una organització nazi . força militar formada per voluntaris ucraïnesos.

Volodymyr Kubijowycz

En declaracions a The Jerusalem Post , Dolinsky va explicar que una comissió d'experts històrics dins de l'Ajuntament de Kíev havia presentat diverses opcions per canviar el nom del que actualment és el carrer Przhevalsky a Kíev. Els noms suggerits per la comissió històrica van ser després presentats pel consell de la ciutat per a una votació pública a l'aplicació Kyiv Digital, on la votació romandrà oberta fins al 16 d'abril.

L'opció de canviar el nom del carrer en honor a Volodymyr Kubiyovych ha rebut fins ara una majoria, amb el 31% dels vots, i la segona i tercera opcions més altes van rebre només el 18% i el 10%, respectivament.

Quan es tanqui la votació pública, l'Ajuntament de Kíev votarà per aprovar el canvi de nom del carrer.

Qui va ser Volodymyr Kubiyovych?



Abans del començament de l'Holocaust, Kubiyovych era un ferm partidari de l'Organització de Nacionalistes Ucraïnesos (OUN-M) i l'abril del 1941 va sol·licitar la creació d'un estat autònom dins d'Ucraïna en què no es permetria viure polonesos ni jueus.

Més endavant a la guerra, el 1943, Kubiyovych va assumir un paper clau en la formació de les Waffen-SS Galizien i va anunciar públicament la seva voluntat de prendre les armes i lluitar per la causa nazi.

Després que l'Exèrcit Roig s'acostés a Polònia el 1944, Kubiyovych va fugir a Alemanya i després a França després de la rendició nazi. A França, es va exercir com a editor en cap de l' Enciclopèdia d'estudis ucraïnesos , el projecte acadèmic més gran assumit per expatriats ucraïnesos durant la Guerra Freda.

L'Enciclopèdia d´estudis ucraïnesos reflectia els punts de vista nacionalistes de Kubiyovych i tenia la intenció de preservar l'herència d'Ucraïna sota el domini soviètic.

El llegat retocat de Kubiyovych

Avui dia, l'enciclopèdia existeix en línia, tant en el seu idioma nadiu com en anglès, i encara s'actualitza sovint amb articles que se centren en l'herència i la cultura ucraïneses.

L'Enciclopèdia d'Internet d'Ucraïna evita esmentar el passat nazi de Kubiyovych, centrant-se al seu lloc en el seu treball abans i després de la Segona Guerra Mundial, dient només que: "Durant la Segona Guerra Mundial, va encapçalar el Comitè Central d'Ucraïna (UCC) a Cracòvia i el 1943 va participar en l'organització de la Divisió Galizien".

Kubiyovych va morir a París el 1985, i fins avui és reconegut per molts com un destacat i important erudit ucraïnès, i les seves obres continuen circulant àmpliament, malgrat el seu passat nazi.

Si un carrer a Kíev porta el seu nom, no serà la primera vegada que Ucraïna tria honorar Kubiyovych. El 2000, el servei postal ucraïnès va emetre un sobre prefranquejat en honor al centenari del seu naixement, ia la ciutat ucraïnesa de Lviv, una placa en honor al funcionari nazi segueix dret fins avui.