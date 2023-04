EuropaPress 5114253 ministre defensa ucraïnès oleksii reznikov ministra defensa margarida

El ministre de Defensa d'Ucraïna, Oleksii Reznikov, ha traslladat aquest dimecres a la seva homòloga espanyola, Margarita Robles, que la seva prioritat per continuar fent front a l'ofensiva russa és rebre dels països aliats artilleria, sistemes de defensa aèria i també ajuda naval per a la seva Infanteria de Marina.

Reznikov ha visitat aquest dimecres Madrid per primera vegada des de l'inici de la guerra el febrer de l'any passat i ha estat rebut amb honors al Ministeri de Defensa per la ministra Roures, amb qui després ha visitat els ferits ucraïnesos que estan sent tractats a l'hospital Gómez Ulla de Madrid.

El ministre ha agraït l'ajuda militar espanyola però ha marcat també quines són les seves necessitats, entre les quals ha assenyalat per primera vegada l'àmbit naval, apuntant la possibilitat que militars ucraïnesos rebin formació a Espanya “en l'àmbit dels amfibis i els desembarcaments" i també a l'enviament de mitjans tècnics.

Reznikov ha explicat que un dels seus objectius és establir un trànsit marítim segur gràcies a la "desocupació" dels territoris ubicats entre el Mar Negre i el Mar d'Azov ; i també el desminat de les aigües marines.

Per això, acompanyat pel seu cap de l'Armada a la visita a Espanya, ha destacat l'experiència de la Marina espanyola --"una de les millors del món"-- i ha explicat que Ucraïna necessita materials com vaixells, drones, armes personals o míssils.

A més, ha revelat que Espanya va enviar a Ucraïna míssils contra vaixell Harpoon, la capacitat del qual ha subratllat que és fonamental per dissuadir Rússia. De fet, ha recordat l'enfonsament del creuer 'Moskva' per part de l'exèrcit ucraïnès i fins i tot ha fet broma oferint fer de guia per a excursions de busseig per visitar les seves restes al fons del Mar Negre.

PETICIÓ D'AVIONS DE COMBAT

El ministre ucraïnès també ha insistit en la necessitat que té Ucraïna de comptar amb un bon sistema de defensa aèria, on ha inclòs la petició d'avions de combat "de nova generació o F-16" i s'ha mostrat convençut que n'acabarà havent una 'coalició de caces' per facilitar el seu enviament igual que ha passat amb els carros de combat.

Robles no obstant ha insistit que Espanya no pot aportar el material amb què no compta, en referència als caces F-16. "Espanya té el que té i donarà en funció de les seves possibilitats, el que no en té no ho pot donar", ha insistit la ministra a la roda de premsa conjunta.

LEOPARD A UCRANIA A ABRIL

El que sí que ha confirmat que sortirà d'Espanya "en els propers dies" són els sis 'Leopard' 2A4 que ja han estat reparats a la fàbrica de Santa Bàrbara a Alcalà de Guadaíra i que viatjaran a Ucraïna per via marítima, on està previst que arribin abans que finalitzi el mes d'abril.

En aquest sentit, Reznikov ha agraït a Robles el seu paper per desencallar l'autorització d'Alemanya perquè els països poguessin enviar els 'Leopard' a Ucraïna. Segons ha explicat, la ministra va oferir la possibilitat d'entrenar ucraïnesos en el seu maneig a Letònia, on Espanya compta amb aquests vehicles desplegats en una missió de l'OTAN. Això, ha assegurat, va ser clau per acabar de convèncer Alemanya que donés el vistiplau a l'enviament.

"Els col·legues alemanys van entendre que no anaríem a parar aquí i van prendre la decisió de crear la coalició dels tancs i aprovar els programes de preparació dels nostres militars" , ha agraït el ministre.

En la visita a Espanya, Reznikov es reunirà a més amb alguns representants d'indústries d'armament espanyoles, a qui oferirà fórmules de cooperació tant per a la compra de material com sobre la possibilitat de crear empreses mixtes entre Espanya i Ucraïna.

El ministre ucraïnès i Robles s'han definit com a "grans amics" i la ministra ha assegurat que Espanya seguirà recolzant Ucraïna amb l'enviament d'armament "tot el temps que calgui", a més de l'ajuda humanitària. "Des del principi Espanya ha estat enviant tota mena de material, humanitari i militar, per a l'exercici legítim de defensa que té Ucraïna. Seguirem fent-ho el temps que sigui necessari en total coordinació amb els nostres socis i els nostres aliats", ha garantit.