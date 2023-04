El llançament d´un míssil. Foto: DPA

Nou episodi de tensió relacionat amb els llançaments de míssils per part de Corea del Nord . El Govern del Japó ha retirat aquest dijous 13 d'abril l'ordre d'evacuació dels residents a l'illa de Hokkaido, al nord de l'arxipèlag, emesa poc abans a causa del llançament d'un míssil balístic per part del règim de Kim Jong-un .

"Evacuïn immediatament. Evacuïn immediatament", ha recollit l'avís emès pel sistema d'emergència japonès en considerar que podria caure a prop de Hokkaido, retirat uns 20 minuts després en comprovar-se que el míssil no impactaria als voltants de la principal illa del nord del país .

El portaveu del Govern japonès, Hirokazu Matsuno, ha defensat la decisió d'emetre l'alerta i ha manifestat que considera que ha estat "apropiada", segons ha recollit The Japan Times . "A la vista del paper del sistema J-Alert, que és informar ràpidament el públic del perill de la caiguda d'objectes com a míssils, emetem l'alerta des del punt de vista de primar la seguretat del poble japonès", ha argumentat.

Així, el ministre de Defensa japonès, Yasukazu Hamada, ha ressenyat que el míssil, que va ser disparat cap a l'est per part de Pyongyang amb un acusat angle, no ha impactat en territori japonès oa la seva Zona Econòmica Exclusiva (ZEE), que es estén 370 quilòmetres mar a l'interior des de les costes.

Per part seva, el primer ministre del Japó, Fumio Kishida, ha ordenat dedicar el màxim esforç a analitzar la situació i proporcionar informació adequada, així com garantir la seguretat de les aeronaus i embarcacions japoneses. "Prendrem totes les mesures possibles de precaució, inclosa la preparació contra contingències", diu un comunicat de la seva oficina.

L'ordre d'evacuació va implicar la suspensió temporal del transport del tren bala, mentre que les autoritats japoneses van demanar precaució als avions que es troben a l'espai aeri proper a l'illa. Així mateix, van reclamar a la població que no es desplaces per carretera com a mesura de precaució.

Aquesta és la setena vegada que el Tòquio emet alertes instantànies a nivell nacional, l'última vegada va ser el 4 d'octubre del 2022, quan un míssil balístic va passar sobre la prefectura d'Aomori i es creu que aquest va caure a l'oceà Pacífic, fora de la ZEE nipona, amb un abast de vol de prop de 5.000 quilòmetres, el més llarg entre els míssils balístics nord-coreans.

El llançament del míssil, que ha estat condemnat pel Japó, Corea del Sud i els Estats Units, es produeix dies després que el líder nord-coreà, Kim Jong Un, es reunís amb alts càrrecs de les Forces Armades del país per remarcar la "necessitat" de que la dissuasió de guerra de fora “més ofensiva”.