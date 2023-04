Noruega / @EP

Les autoritats de Noruega han declarat aquest dijous 'persona non grata' una quinzena de diplomàtics de l' Ambaixada de Rússia al país per considerar que la seva tasca "no és compatible amb el seu estatus".

La mesura, presa en plena invasió russa d'Ucraïna, surt endavant en resposta a "un canvi de situació en matèria de seguretat a Europa", segons ha explicat el Ministeri d'Exteriors noruec en un comunicat.

"Aquest és un pas important a l'hora de contrarestar i reduir el nivell de la presència de la Intel·ligència russa al país, cosa que ha portat a un augment de l'amenaça", ha asseverat la ministra d'Exteriors, Anniken Huitfeldt.

Així, les autoritats noruegues consideren ara que aquests quinze diplomàtics han estat utilitzant precisament aquest estatus per fer activitats pròpies de la Intel·ligència russa. Per això, el Govern ha anunciat que tots hauran d'abandonar el país i ha confirmat que no s'emetran visats per a funcionaris d'Intel·ligència.

"Rússia suposa actualment una de les amenaces més grans per a Noruega en matèria d'Intel·ligència. Ens prenem això molt seriosament, i estem posant en marxa mesures per contrarestar aquestes activitats. No permetrem que operin a Noruega sota la cobertura de la protecció de l'Ambaixada" , recull el text.

En aquest sentit, ha aclarit que les activitats dʻaquests diplomàtics ha estat supervisada durant un període de temps. Aquesta decisió es produeix després de l'expulsió de tres diplomàtics russos més a l'abril del 2022, poc després de l'inici de la guerra.

"Vull destacar que Noruega busca mantenir unes relacions diplomàtiques normals amb Rússia i que els diplomàtics d´aquest país són benvinguts. Les accions preses avui busquen reduir activitats d´Intel·ligència que són indesitjables", ha manifestat Huitfeldt.

Per part seva, les autoritats russes han assenyalat que prendran "les mesures apropiades" per respondre a la decisió de Noruega d'expulsar quinze empleats de la legació diplomàtica al país.