El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, i el seu homòleg serbi, Ivica Dacic, durant una trobada a Belgrad - MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS

El ministre d'Exteriors serbi, Ivica Dacic , ha agraït al seu homòleg espanyol, José Manuel Albares , que Espanya segueixi sense haver reconegut la independència de Kosovo i alhora ha deixat clar que el seu país també recolza la integritat territorial espanyola davant dels separatistes.

"Li estem agraïts a Espanya per la ferma postura que ens és molt útil en termes dels principis de mantenir la sobirania i la integritat" , ha defensat Dacic davant d'Albares al final de la trobada que tots dos han mantingut a Belgrad, segons ha informat l'agència de notícies Tanjug.

El ministre serbi ha sostingut que quan el seu país parla sobre Kosovo, que va autoproclamar la seva independència el febrer del 2008 i que Espanya no reconeix, no ho fa des de la perspectiva del seu propi interès “sinó també des de la perspectiva del respecte dels principis universals del Dret Internacional”.

En aquest sentit, ha deixat clar que el seu país valora la postura d'Espanya i que també recolza la seva integritat i sobirania davant dels diferents moviments separatistes que intenten assolir els seus objectius mitjançant actes il·legals, segons l'agència esmentada.

Espanya és un dels cinc estats membres de la UE que no reconeix la independència de Kosovo i per tant l'Executiu ja ha avançat que no donarà suport a l'adhesió de l'antiga província sèrbia, que la va sol·licitar recentment.

Tot i això, el Govern ha recalcat en tot moment que manté una postura constructiva i recolza la tasca del representant de la UE, Miroslav Lajçak, i la recerca d'una solució definitiva i mútuament acceptable a la qüestió de Kosovo.

Albares es troba de visita oficial a Sèrbia a l'arrencada d'una gira que us portarà també a Bòsnia, Albània i Macedònia del Nord. El ministre s'ha reunit durant la seva estada a Belgrad, on ha arribat aquest dimecres, a més del seu homòleg amb el president, Alexander Bucic, i amb la primera ministra, Ana Brnabic.

El ministre ha aprofitat per traslladar la voluntat del Govern d'estrènyer encara més els llaços amb Sèrbia, en particular a nivell econòmic. Segons ha indicat, el 2022 els intercanvis comercials van assolir els 1.000 d'euros i el desig del Govern és "anar més enllà" i augmentar la presència d'empreses espanyoles a Sèrbia.

Així mateix, ha traslladat el suport del Govern a les aspiracions europees del país, per a això ha procedit a la signatura d'un memoràndum d'entesa per recolzar Sèrbia en el seu camí cap a convertir-se en estat membre de la UE.