Imatge d'arxiu del portaveu del Pentàgon, el general Pat Ryder @ep

El Pentàgon dels Estats Units (EUA) s'ha pronunciat aquest dijous sobre la filtració dels documents classificats dels serveis d'intel·ligència del Departament de Defensa, i ha sostingut que es tracta d'"un acte criminal deliberat".

"És important entendre que tenim pautes estrictes per salvaguardar informació confidencial i classificada. Ha estat un acte delictiu deliberat violar aquestes directrius", ha dit el portaveu del Departament de Defensa, el general Pat Ryder, a una roda de premsa.

Ryder, que ha remarcat que han pres mesures , ha afegit que la seva oficina segueix "treballant dia i nit juntament amb la comunitat interinstitucional i d'intel·ligència per entendre millor l'abast, escala i impacte d'aquestes filtracions".

Alhora, ha recordat que no pot donar detalls sobre la investigació i que el fet que es publiqui informació classificada "no vol dir que hagi estat desclassificada per una autoritat", i per això no ha volgut confirmar el contingut dels documents.

El portaveu de Defensa també ha destacat que l'administració Biden aprofitarà aquesta “oportunitat” per “revisar i refinar” els protocols de les institucions per protegir i salvaguardar informació classificada del Govern nord-americà.