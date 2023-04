Mobilitzacions a França contra la reforma de les pensions @ep

El Consell Constitucional de França ha donat suport aquest divendres als principals pilars de la reforma constitucional impulsada pel Govern francès, entre els quals endarrerir als 64 anys l'edat de jubilació , i ha rebutjat una iniciativa de l'oposició per intentar forçar un referèndum , segons Franceinfo.

La reforma de les pensions és un dels projectes legislatius estrella del president, Emmanuel Macron , que sempre ha descartat tocar els aspectes més polèmics del text al·legant que és una llei "necessària" que acosta França al marc regulador d'altres països europeus.

França va viure dijous la dotzena jornada de protestes i vagues contra aquesta reforma, en què centenars de milers de persones van tornar a sortir al carrer de les principals ciutats . Les mobilitzacions es remunten al gener i els sindicats ja han advertit que se seguiran manifestant si no hi ha canvis en alguns dels pilars de la llei, com ara l'augment de l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys.

L'Elisi ha convocat els sindicats dimarts que ve per a una reunió amb Macron que volen celebrar independentment de la decisió adoptada pel Consell Constitucional. Ja hi va haver una primera trobada amb la primera ministra, Elisabeth Born, que va concloure sense avenços.