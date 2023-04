El polític opositor rus, de 46 anys, està complint una condemna d'11 anys i mig, a la colònia penal de màxima seguretat IK-6 a Melekhovo, per càrrecs de frau i desacatament al tribunal. | @EP

El líder opositor rus, Alexei Navalny , enfronta un greu problema de salut a la presó, segons ha informat el seu aliat proper, Ruslan Shaveddinov . El polític, conegut com un dels crítics més prominents del govern rus, estaria patint forts dolors estomacals que podrien estar relacionats amb l' enverinament lent. L'incident va passar a la colònia penal de màxima seguretat IK-6 a Melekhovo , a uns 250 quilòmetres de Moscou , on el líder de l'oposició està reclòs. Segons Shaveddinov, es va trucar a una ambulància la setmana passada per atendre Navalny.

" La seva situació és crítica , tots estem molt preocupats", ha apuntat Shaveddinov, segons The Guardian. "Entenem que la situació ha d'haver estat molt dolenta si es va trucar a una ambulància", ha explicat, i ha afegit que les autoritats penitenciàries es van negar a ingressar Navalny a l'hospital.

Des que Navalny va ser atès pels serveis d'emergència, no s'han reportat actualitzacions sobre el seu estat de salut. Segons Ruslan Shaveddinov, això és perquè les autoritats penitenciàries estarien impedint qualsevol mena d'informació sobre el seu estat mèdic, i estarien treballant per aïllar el líder opositor.

El polític opositor rus, de 46 anys, està complint una condemna d'11 anys i mig per càrrecs de frau i desacatament al tribunal . Tot i això, grups de drets humans han assenyalat que aquests càrrecs van ser fabricats per silenciar Navalny, que ha estat un ferri crític del govern rus i ha liderat diverses protestes contra la corrupció al país.

Segons les últimes declaracions de Ruslan Shaveddinov, aliat proper del líder opositor rus Aleksei Navalny, el seu equip creu que aquest està sent enverinat lentament a la presó. "La nostra teoria és que ho estan matant gradualment , usant un verí d'acció lenta que s'aplica a través del menjar ", va afirmar Shaveddinov. Aquesta teoria ha estat fortament qüestionada per les autoritats russes, però per a l'equip de Navalny, el fet que hagi perdut 8 quilos en dues setmanes és un indici preocupant.

Cal recordar que Aleksei Navalny va ser prèviament víctima d'un enverinament amb novichok , un agent neurotòxic de fabricació soviètica, mentre es trobava en un viatge a Sibèria l'any 2020 . Navalny va rebre tractament a Berlín i va responsabilitzar Vladimir Putin per l'atac.

Pel que fa a les denúncies actuals d'un possible enverinament lent, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov , ha afirmat que el govern rus no està seguint l'estat de salut de Navalny i que aquest és un assumpte que correspon al servei penitenciari federal.

La directora d'Amnistia Internacional per a Europa de l'Est i Central, Marie Struthers , ha criticat durament el tracte que estaria rebent Aleksei Navalny per part de les autoritats penitenciàries russes. Segons Struthers, les autoritats estarien emprant mètodes cruels per intentar trencar l'esperit del líder opositor, fent que la seva vida a la colònia penal sigui insuportable, humiliant i deshumanitzant. Aquestes denúncies han generat preocupació a la comunitat internacional, ja que es tem per la integritat física i psicològica de Navalny.