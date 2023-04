Bandera de Mèxic / @EP

La gestació subrogada , també coneguda com a ventre de lloguer, és una tècnica de reproducció assistida en la qual una dona gesta i dóna a llum un nadó que després és lliurat a una altra parella o persona que serà el pare o mare legal del nen. A Mèxic, la legislació al voltant de la gestació subrogada és un tema controvertit i en canvi constant.

Aquesta setmana, al país mexicà s'ha registrat una proposta legislativa per tal de prohibir totalment els ventres de lloguer. Actualment, només és legal en dos estats, a Tabasco i Sinaloa, on només les persones natives de Mèxic poden dur-ho a terme.

"Es basa en la protecció del dret a la identitat i filiació dels nens i en tipificar els ventres de lloguer com a violència contra les dones", explica Núria González a Catalunyapress, advocada especialista en drets humans i bioètica que ha participat en la proposició de llei. A més, afegeix que el que es proposa “és el compliment dels acords internacionals signats per Mèxic, que són els mateixos que estan signats per Espanya i altres països, que són ni més ni menys que la declaració dels Drets Humans, la Convenció dels Drets del Nen, el Tractat de la Cedaw, el Tractat de Belém do Pará.. tot el que té a veure amb els drets del nen i de les dones i una vida lliure de violència”.

Per tant, aquesta proposició recull tots els canvis que s'han de fer a la llei dels drets del nen i la llei d'accés de les dones a una vida lliure de violència aplicant els tractats internacionals que prohibeixen aquest tipus de pràctiques com la gestació subrogada .

Amb aquesta proposició, es pretén reformar lleis federals que estan per sobre de les lleis dels estats. Per fer un símil a nivell espanyol, les lleis estatals estan per sobre de les autonomies, i passa el mateix amb les lleis federals.

"És la primera proposta seriosa que es fa sobre aquest assumpte i que s'hagi registrat al Senat. És tot un avenç en un país on té estats on és legal i on estem detectant que hi ha empreses que estaven venent nadons de forma massiva . Tenia el risc de convertir-se en el proper úter del món", explica la Núria.

L'encarregat de presentar la proposició de llei ha estat José Narro Céspedes , del Grup Parlamentari Morena, un senador del partit del govern. De moment no se sap si tirarà endavant ni sobre quines dates.