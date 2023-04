Nens jugant - UNSPLASH

El Dia Mundial de l'Explotació Infantil se celebra cada 16 d'abril per cridar l'atenció sobre la problemàtica que enfronten milions de nens i nenes a tot el món. L'explotació infantil inclou una àmplia gamma d'abusos i violacions dels drets dels infants, incloent-hi el treball infantil, el tràfic de persones, l'explotació sexual, el matrimoni forçat i la violència.

Tot i els esforços realitzats per les organitzacions i els governs per combatre l'explotació infantil, el problema persisteix a tot el món. En molts casos, els nens són víctimes de l'explotació a causa de la pobresa, la manca d'educació i la manca de protecció adequada.

Recentment s'han reportat diversos casos d'explotació infantil a diferents parts del món. A l'Índia , un informe de la Comissió Nacional de Protecció dels Drets de l'Infant va revelar que més de 10.000 nens havien estat víctimes de la tracta al país el 2020. Molts d'aquests nens són traficats per a treballs forçats, explotació sexual i esclavitud.

Al Pakistan , un informe de la Fundació Aurat va revelar que almenys 8.000 nenes són víctimes de matrimoni forçat cada any a la província de Sindh. Aquests matrimonis forçats priven les nenes del dret a l'educació i la llibertat d'elecció, i les exposen a més riscos de violència domèstica i abús.

A Llatinoamèrica, l'explotació sexual de nens i nenes continua sent un problema greu. A Brasil , un informe de l'organització de drets humans Human Rights Watch va assenyalar que l'explotació sexual comercial de nens i nenes era generalitzada al país. La majoria de víctimes eren nenes d'entre 12 i 17 anys, i molts dels explotadors eren turistes estrangers.

A Àfrica , el tràfic de persones segueix sent un problema greu. A Nigèria, un informe de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) va revelar que milers de nens són víctimes del tràfic cada any al país. Molts són traficats a països veïns per a treballs forçats i explotació sexual.

L'explotació infantil és un problema global que requereix una acció coordinada de governs, organitzacions i societat en conjunt. Cal continuar treballant en la protecció i promoció dels drets dels nens per eradicar aquest flagell. En aquest Dia Mundial de l'Explotació Infantil, recordem que cada nen té dret a créixer en un ambient segur i protegit, i hem de treballar junts per fer d'aquest dret una realitat.