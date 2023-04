Les extenses absències del rei Mohammad VI del Marroc han generat preocupació al país, especialment entre el Majzén, terme utilitzat per descriure el poder a l'ombra que exerceix el cercle proper al monarca. | @EP

Les extenses absències del rei Mohamed VI del Marroc han generat preocupació al país, especialment entre el Majzén , terme utilitzat per descriure el poder a l'ombra que exerceix el cercle proper al monarca. La importància del rei en la presa de decisions al Marroc és indubtable , cosa que fa que la seva presència i lideratge siguin crucials per al manteniment de l'estabilitat política i econòmica. Per aquest motiu, les prolongades estades de Mohammed VI fora del país han estat objecte de debat i preocupació entre les altes esferes de la monarquia marroquina.

L'any passat, Mohamed VI va estar a França durant cinc mesos argumentant que desitjava estar més a prop de la seva mare, que es trobava convalescent a Neuilly , prop de París. Durant la seva estada al país gal, el monarca tenia a la seva disposició dues residències , entre elles una mansió ubicada a prop de la Torre Eiffel .

Aquest any, el rei ha passat tres mesos al Gabon , on compta amb una residència a Pointe Denis . Cal destacar que el monarca es trobava precisament en aquest país quan es va dur a terme la Reunió d'Alt Nivell entre Espanya i el Marroc els dies 1 i 2 de febrer a Rabat, fet que va fer que no pogués rebre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

A excepció de compromisos obligatoris com la celebració de la Festa del Tron o la commemoració de la Marxa Verda , la seva agenda sembla estar en blanc. De fet, els ciutadans marroquins no havien tingut oportunitat de veure el seu monarca des de la seva aparició als carrers de Rabat per celebrar la victòria de la selecció de futbol del Marroc sobre Espanya al Mundial de Qatar el desembre de l'any passat. El passat mes de Ramadà , el Rei va tornar al país com el comanador dels creients, cosa que va representar una nova oportunitat per al poble d'acostar-se al seu monarca.

Un cortesà citat per The Economist afirma que el Rei "no està interessat en el poder, l'únic que vol controlar és la seva vida" . L'article també repassa la difícil infantesa de Mohammed VI, marcada per l'estricta educació del seu pare, el Rei Hassan II. Tot i això, la seva partida a l'estranger per continuar els seus estudis va suposar un alliberament per al jove príncep, encara que el seu pare va intentar controlar-lo fins i tot enviant al ministre de l'Interior.

UNA PERSONALITAT MUNDANA

Des de la seva arribada al tron el 1999, després de la mort del seu pare, Mohamed VI ha implementat alguns canvis modernitzadors al Regne del Marroc . El monarca s'ha distanciat de la política del seu pare i ha cessat molts dels membres de la seva cort, anomenant amics i persones de confiança al seu lloc. Gràcies a això, el 2011, Mohammed VI va saber sufocar qualsevol intent d'una "Primavera Àrab" al Marroc.

No obstant això, el monarca ha deixat clar que els seus interessos estan en el món mundà , en particular relacionant-se amb personalitats del món musical . Un amic de la infància ha admès a The Economist que "com més gran es fa, més jove es comporta" . Aquesta vida dissoluta està començant a passar factura a la seva salut física, ja que el rei ha guanyat força pes i se'l veu sovint usant ulleres de sol.

En aquest context, des del Majzén s'ha intentat combatre aquesta tendència en els darrers temps mitjançant la publicació d'alguns articles a la premsa afí per posar en dubte la seva reputació i el seu historial delictiu . Tot i això, els intents per fer entrar en raó el rei alauita semblen haver caigut en sac trencat. Al seu entorn, han atribuït la seva absència durant cinc mesos l'any passat que estava enfadat i no volia rebre lliçons de vida des del Majzén .

GREU SITUACIÓ ECONÒMICA

La situació econòmica del Marroc es troba en una delicada conjuntura. L'acusat increment en els preus dels aliments, superant el 18,2% , ha generat malestar entre els ciutadans. Com a conseqüència, dissabte passat, alguns van sortir a manifestar-se a diverses ciutats del país, incloent-hi Rabat, Casablanca o Tànger , convocats per una coalició de partits d'esquerra.

Malgrat tot, The Economist destaca que pocs ciutadans marroquins s'atreveixen a parlar d'una possible "abdicació" del rei Mohammed VI , encara que han començat a fer servir l'eufemisme del " model espanyol ". Aquest terme fa referència al fet que el 2014 Joan Carles I va ser empès a abdicar al seu fill Felip VI. Això no obstant, no hi ha consens quant a qui hauria de ser el nou rei. Alguns es decanten pel príncep Mulay Hassán , fill gran de Mohamed VI i de 19 anys, mentre que altres recolzen la candidatura de Mulay Rachid , germà menor del monarca.