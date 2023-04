Dues nenes jugant en un parc davant de dos edificis bombardejats a Borodyanka, Ucraïna @ep

Les autoritats d' Ucraïna han elevat aquest dilluns a 470 el nombre de nens morts des de l'inici de la invasió russa, desencadenada el 24 de febrer de 2022 per ordre del president de Rússia , Vladímir Putin.



La Fiscalia ucraïnesa ha assenyalat en un comunicat publicat al seu compte a Telegram que fins ara ha confirmat a més 948 menors d'edat "ferits de diversa gravetat" a causa de les hostilitats i ha posat èmfasi que "aquestes xifres no són finals", ja que "continuen els treballs als llocs d'hostilitats actives, als territoris temporalment ocupats i als territoris alliberats".



En aquest sentit, ha dit que la província de Donetsk és la que acumula més víctimes, amb 451 entre morts i ferits. Per darrere figuren la regió de Khàrkiv, amb 275; la de Kíev, amb 127; la de Jerson, amb 94; la de Zaporiyia, amb 89; la de Mikolaiv, amb 86; la de Txernígov, amb 68; i les de Lugansk i Dnipropetrovsk, amb 66.



"'Children of War' (Nens de la guerra) és una plataforma on poden informar i trobar tota la informació sobre els nens que han patit a causa de la guerra llançada per Rússia contra Ucraïna", ha reblat la Fiscalia ucraïnesa.