Xina - UNSLPASH

La Xina serà el principal contribuent al creixement mundial durant els propers cinc anys, i la seva participació serà el doble que la dels EUA, segons ha anunciat el Fons Monetari Internacional. S'espera que la part de l'expansió del producte intern brut global de la nació representi el 22,6% del creixement mundial total fins al 2028, segons els càlculs de Bloomberg utilitzant dades que el fons va publicar a la seva Perspectiva econòmica mundial la setmana passada. El segueix Índia amb un 12,9%, mentre que els EUA contribuiran amb un 11,3%.

L'organisme econòmic internacional preveu que l'economia mundial s'expandeixi al voltant del 3% durant la propera mitja dècada a mesura que les taxes d'interès siguin més altes. La perspectiva per als propers cinc anys és la més feble en més de tres dècades, i el fons insta les nacions a evitar la fragmentació econòmica causada per la tensió geopolítica i prendre mesures per impulsar la productivitat.

En total, s'espera que el 75% del creixement mundial es concentri a 20 països i més de la meitat en els quatre primers: la Xina, l'Índia, els EUA i Indonèsia . Si bé els països del Grup dels Set comprendran una porció més petita, Alemanya, el Japó, el Regne Unit i França es troben entre els 10 principals contribuents.

S'espera que el Brasil, Rússia, l'Índia i la Xina, conegut per l'acrònim BRIC encunyat per Jim O'Neill, execonomista en cap de Goldman Sachs Group Inc., afegeixin gairebé el 40% del creixement mundial fins al 2028.

Les quatre nacions van establir el fòrum BRIC el 2009 i el bloc es va convertir a Brics un any després quan es va admetre a Sud-àfrica, de molt, l'economia més petita del grup, una mesura amb què O'Neill no va estar d'acord.

S'espera que l'expansió sud-africana sigui anèmica els propers cinc anys, afegint aproximadament mig punt percentual al total mundial.