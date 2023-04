El ministre de Defensa del Regne Unit, Ben Wallace @ep

El ministre de Defensa britànic, Ben Wallace , ha aventurat que la invasió russa d'Ucraïna s'estendrà més enllà del 2023 i ha assegurat que "Rússia no col·lapsarà per art de màgia" , per la qual cosa ha convidat la comunitat internacional a " ser realista".



Així, ha especificat que hi ha una alta possibilitat que les hostilitats "continuïn el 2024" i ha expressat la seva confiança que les Forces Armades d'Ucraïna "llencin una contraofensiva aviat".



"Sóc optimista i crec que aquest any o el següent, Ucraïna seguirà avançant en aquesta direcció", ha asseverat durant una entrevista amb el diari 'The New York Times'. "També crec que necessitem ser realistes i entendre que Rússia no col·lapsarà perquè sí", ha dit.



Fonts properes a la Intel·ligència nord-americana apunten que Kíev i els aliats estarien preparant activament un contraatac contra les forces russes i assenyalen que aquesta operació podria començar el proper 30 d'abril.