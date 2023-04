Foto: DPA

Almenys 78 persones han mort a Sanà, la capital del Iemen, després que s'hagi produït una estampida durant la distribució d'ajuda humanitària. A més dels morts, les autoritats del país també han informat que centenars de ciutadans més van resultar ferits.

Les xifres han estat confirmades pel director del departament de Salut a la ciutat, Mutahar al Maruni, que ha assenyalat que entre els ferits n'hi ha 13 en estat crític.

El portaveu del Ministeri de l'Interior, el general Abdul Kaliq al-Ajri, ha considerat aquest incident com un "tràgic i dolorós accident en què desenes de persones han mort a causa d'una estampida durant la distribució aleatòria de sumes de diners per part d'alguns comerciants sense coordinació amb el Ministeri".

Al-Ajri, que ha indicat que els ferits han estat traslladats a hospitals, ha anunciat que 2 comerciants han estat detinguts, mentre que el Ministeri Públic "s'ha mobilitzat immediatament" per fer les investigacions del succés.

El president del Consell Polític Suprem instaurat al país, Mahdi al-Mashat, ha ordenat la formació d'un comitè per investigar l'incident, que estarà format pels ministeris d'Interior, Seguretat, Intel·ligència, Poder Judicial i Fiscalia.

Al Mashat, que ha traslladat els seus condols a les famílies de les víctimes, ha emfatitzat la importància de prendre mesures urgents per aclarir les causes dels fets, informa l'agència de notícies del Iemen.

La guerra al Iemen, desencadenada el 2015, enfronta el Govern reconegut internacionalment, ara representat pel Consell Presidencial de Lideratge i recolzat per la coalició internacional encapçalada per Arabia Saudita, i als huthis, recolzats per l'Iran. Els huthis controlen la capital, Sanà, i zones del nord i l'oest del país.