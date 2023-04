Coet Starship

El coet Super Heavy amb la nau Starship de Space X va explotar als quatre minuts del llançament aquest 20 d'abril, en el primer intent de vol integrat del sistema al voltant de la Terra.



L'enlairament es va produir a les 13.34 UTC, sis minuts més tard del previst per un problema transitori de pressurització al coet, des de la Starbase d'Space X a Boca Chica, Texas.



Un enorme núvol de gas va encegar la plataforma de llançament durant l'enlairament, de la qual va emergir el coet més gran que s'ha enlairat a la Terra fins ara. El llançament va ser seguit per nombrosos empleats de Space X que van seguir el procés des de les instal·lacions de la companyia amb gran excitació i aplaudiments.



Després d'assolir una altitud superior als 30 quilòmetres, el coet va començar a picar de cap i finalment va perdre la seva orientació, fins que va explotar a l'aire, d'acord amb la transmissió en directe realitzada per Space X.



"Amb una prova com aquesta, l'èxit prové del que aprenem, i la prova d'avui ens ajudarà a millorar la confiança de Starship mentre SpaceX busca fer que la vida sigui multiplanetària", va indicar Space X al compte de Twitter. En una altra piulada va informar que la mateixa nau Starship "va experimentar un ràpid desmuntatge no programat abans de la separació de l'etapa". Els equips continuaran revisant les dades i treballant per a la propera prova de vol, ha afegit.



Segons el pla de vol, estava previst que el coet se separés poc després i retornés a terra per fer un ameritzatge controlat a prop de Starbase. Mentrestant, Starship assoliria l'òrbita i creuaria el globus sobre l'Atlàntic, l'Àfrica, l'Índic i el Pacífic per impactar al nord de Hawaii. El vol s'estendria durant una hora i mitja.



"Per a la primera prova de vol, l'equip no intentarà un aterratge vertical de Starship o una captura del propulsor Super Heavy", va precisar Space X abans de llançament.



Starship és un sistema de transport, que en el futur serà reutilitzable, "dissenyat per portar tant la tripulació com la càrrega a l'òrbita terrestre, ajudar la humanitat a tornar a la Lluna i viatjar a Mart i més enllà", explica la pròpia companyia en un comunicat.



Abans d'aquest primer intent de vol, l'equip SpaceX va completar múltiples proves de vol suborbital de l'etapa superior de Starship des de Starbase. Aquestes proves de vol van ajudar a validar el disseny del vehicle, demostrant que Starship pot volar a través de la fase subsònica d'entrada abans de tornar a encendre els seus motors i canviar a una configuració vertical per aterrar.



A més de la prova de l'etapa superior de Starship, l'equip ha realitzat nombroses proves previs del coet Super Heavy, que inclouen els encesos estàtics cada cop més complexos que van portar a una prova de 31 motors Raptor de durada completa: la quantitat més gran d'encesos de motors de coets simultanis en història.



Aquests motors de primera etapa generen al voltant de 16,5 milions de lliures d'empenta a l'enlairament, cosa que significa que Starship-Super Heavy es convertirà en el coet més poderós de la història quan es llanci amb èxit definitivament.



Starship és també el coet més gran mai construït, amb una alçada de 120 metres quan està completament apilat. Però es farà encara més gran, 10 metres més o menys, va revelar Musk recentment.



L'equip també ha construït la torre de llançament i la captura de coets més alta del món. Amb 146 metres, la torre de llançament i captura està dissenyada per donar suport a la integració, el llançament i la captura del vehicle del propulsor de coets Super Heavy.