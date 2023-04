Nenes estudiants a Teheran en una fotografia d'arxiu @ep

Al voltant de deu escoles per a nenes a l'Iran han estat atacades aquest dijous amb productes químics, segons ha denunciat l'observatori per a Drets Humans Hengaw , que ha detallat que un total de 50 alumnes han hagut de ser hospitalitzades, enmig d'una onada d'enverinaments de menors en aquests centres educatius.



"Els atacs químics organitzats contra escoles continuen amb deu atacs avui a Teheran, Urmia, Hamedán, Qazvin, Saqez, Dezful i Ardabil" , ha apuntat Hengaw, abans d'afegir que diverses alumnes han estat traslladades a un centre mèdic al nord-est de Teheran per un atac amb "gasos".



Alhora, ha recalcat que diverses alumnes han resultat "enverinades" a Hamedán, situació similar a la viscuda a Dezful, on a més la direcció del centre "no ha permès a les famílies entrar per endur-se les seves filles i ha esborrat fotografies i vídeos dels telèfons dels nens".



El Govern de l'Iran va assegurar a mitjans de març haver detingut més d'un centenar de persones vinculades amb l'enverinament d'alumnes a diverses escoles del país, acció que Teheran considera un complot orquestrat per països "enemics".



Els primers enverinaments es van denunciar fa més de dos mesos en una escola ubicada a Qom, capital de la província homònima, però des de llavors s'han estès a altres punts del país, si bé és cert que de moment se'n desconeix l'abast real. onada d'intoxicacions.